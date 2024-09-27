IIJ、法人向けにスマホ8端末の取扱いを開始
インターネットイニシアティブ（IIJ）は、法人向けモバイルサプライサービス「IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz」において、スマートフォン8端末の取扱いを開始した。
取扱いが始まった端末は、シャープ製「AQUOS Wish4」、モトローラ製「moto g24」、OPPO製「OPPO A79 5G」「OPPO Reno11 A（ACアダプターセット）」、京セラ製「DuraForce EX」、FCNT製「arrows We2」「arrows We2 Plus （8GB/256GB）」、ソニー製「Xperia 10 VI」の8機種。
端末単体では購入できず、「IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz」の通信サービスとの同時契約が必要となる。メーカー 製品 カラー 販売価格 シャープ AQUOS Wish4 ブラック 33,800円 モトローラ moto g24 マットチャコール 19,800円 OPPO OPPO A79 5G ミステリーブラック 26,800円 OPPO OPPO Reno11 A（ACアダプターセット） ダークグリーン 48,800円 京セラ DuraForce EX ブラック 77,880円 FCNT arrows We2 ライトブルー 32,800円 FCNT arrows We2 Plus（8GB/256GB） スレートグレー 52,800円 ソニー Xperia 10 VI ブラック 69,300円