【台風情報】台風17号（チェービー）発生 小笠原近海から日本の東を通過か 進路は？勢力は？
気象庁によりますと、27日午後3時ごろ、台風第17号（チェービー）が発生しました。
【写真を見る】台風17号（チェービー）の進路予想図 ※27日午後4時10分 気象庁発表
27日（金）午後3時、マリアナ諸島の北緯18度00分、東経145度20分において、熱帯低気圧が台風第17号になりました。
台風は1時間に約10キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北東側330キロ以内と南西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
【28日 午後3時 予報】
種別：台風
強さ：ー
存在地域：小笠原近海
中心気圧：1002ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：18メートル
最大瞬間風速：25メートル
【29日 午後3時 予報】
種別：台風
強さ：ー
存在地域：日本の南
中心気圧：1002ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：18メートル
最大瞬間風速：25メートル
【30日 午後3時 予報】
種別：台風
強さ：ー
存在地域：日本の南
中心気圧：998ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：20メートル
最大瞬間風速：30メートル
【1日 午後3時 予報】
種別：台風
強さ：ー
存在地域：日本の東
中心気圧：998ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：18メートル
最大瞬間風速：25メートル
【2日 午後3時 予報】
種別：温帯低気圧
強さ：ー
存在地域：千島近海
中心気圧：996ヘクトパスカル
中心付近の最大風速：18メートル
最大瞬間風速：25メートル
今後の台風情報にご注意ください。