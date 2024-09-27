9月29日(日)に中山競馬場で行われるスプリンターズステークス(3歳上・GI・芝1200m)。同競走は香港でも馬券が発売される予定だ。香港競馬では英語表記のほか、香港表記の漢字馬名も使用されており、今回は各馬の馬名意味とあわせて、16頭の香港馬名表記を紹介する。

1-1 オオバンブルマイ(牡4、武豊、栗東・吉村圭司厩舎)

馬名意味：大盤振る舞い。ファンに配当金を盛大に振る舞えるように

香港表記：大宴重酬

1-2 トウシンマカオ(牡5、菅原明良、美浦・高柳瑞樹厩舎)

馬名意味：冠名＋地名

香港表記：濠城

2-3 ウインマーベル(牡5、松山弘平、美浦・深山雅史厩舎)

馬名意味：冠名＋驚くべきこと

香港表記：出奇致勝

2-4 エイシンスポッター(牡5、A.シュタルケ、栗東・吉村圭司厩舎)

馬名意味：冠名＋見張り

香港表記：榮進瞭望

3-5 ナムラクレア(牝5、横山武史、栗東・長谷川浩大厩舎)

馬名意味：冠名＋女性名より

香港表記：奈村佳盈

3-6 ママコチャ(牝5、川田将雅、栗東・池江泰寿厩舎)

馬名意味：インカ神話の海の女神

香港表記：大海女神

4-7 マッドクール(牡5、坂井瑠星、栗東・池添学厩舎)

馬名意味：マドリードで毎年夏に開催される音楽フェスティバル

香港表記：消暑樂祭

4-8 モズメイメイ(牝4、国分恭介騎手、栗東・音無秀孝厩舎)

馬名意味：冠名＋人名愛称

香港表記：魔族美妙

5-9 ムゲン(セ6、K.ティータン騎手、香港・P.ン厩舎)

馬名意味：-

香港表記：緑族無限

5-10 ピューロマジック(牝3、横山典弘騎手、栗東・安田翔伍厩舎)

馬名意味：聖なる、純粋な(西)＋可能にすること

香港表記：純魔法

6-11 ダノンスコーピオン(牡5、戸崎圭太騎手、栗東・福永祐一厩舎)

馬名意味：冠名＋サソリ

香港表記：野田赤蠍

6-12 サトノレーヴ(牡5、D.レーン騎手、美浦・堀宣行厩舎)

馬名意味：冠名＋夢(仏)

香港表記：里見夢境

7-13 ルガル(牡4、西村淳也騎手、栗東・杉山晴紀厩舎)

馬名意味：王(シュメール語)

香港表記：賢徳之君

7-14 ビクターザウィナー(セ6、J.モレイラ騎手、香港・シャム厩舎)

馬名意味：-

香港表記：維港智能

8-15 ヴェントヴォーチェ(牡7、C.ルメール騎手、栗東・牧浦充徳厩舎)

馬名意味：風の声(伊)

香港表記：急風聲勢

8-16 ウイングレイテスト(牡7、松岡正海騎手、美浦・畠山吉宏厩舎)

馬名意味：冠名＋最大の

香港表記：極級必勝

(香港ジョッキークラブ・JRAのホームページより)