9月27日、大谷翔平選手(30)が所属するロサンゼルス・ドジャースの優勝を記念した、MLB公式Xのポストが話題になっている。

ドジャースは26日(現地時間)に本拠地で行われたパドレス戦に7対2で勝利。3年連続でナショナルリーグ西部地区の地区優勝を果たした。また、今季加入した大谷にとってはメジャー7年目で初の地区優勝となった。

この日の対戦相手であるパドレスとは、今季は直接対決で3勝8敗と既に負け越しが決定しており、今回の3連戦でドジャースが3連敗すると、パドレスが首位に浮上する首位攻防戦だった。

初戦は9回の衝撃的なトリプルプレーで敗戦。しかし、2戦目は大谷が6回の決勝打を含む2本の適時打と1盗塁の大活躍ぶりをみせて勝利した。

そして迎えた今日の3戦目、大谷は「1番DH」で先発出場し、同点で迎えた7回、第4打席で勝ち越し打を放った。第5打席にもパドレスの松井裕樹選手(28)から二塁打を放ち、史上19人目となるシーズン400塁打を達成。チームは7対2で勝利し、大谷は大一番で勝負強さを見せて優勝に貢献した。

ドジャースの優勝が決まると、MLBの公式Xはすぐに《City of Stars The Los Angeles @Dodgers, your 2024 NL West champions! #CLINCHED》という文言とともに、一枚の写真を投稿。

その写真には大谷、テオスカー・ヘルナンデス(31)、フレディ・フリーマン(35)、ムーキー・ベッツ(31)といったドジャースのスター選手たちが写っていたのだが、その中で一際注目を集める“もう一人の選手”が……。

その“選手”とは、大谷の愛犬・デコピンだ。デコピンは写真のセンターに写る大谷の左肩にちょこんと乗っているように合成されている。まさかの大谷の“家族”の登場にXでは歓喜の声があがっている。

《スーパースター4人に混ざる犬、強すぎる》

《ここにもデコピン…!! MLBのSNS担当が犬好きなんだろうな〜》

《おめでとう そしてデコピン可愛いぃい〜》

《デコピン目立ちすぎで吹く》