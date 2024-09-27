Ä¹ºê¤Ë¥ë¡¼¥Ä¡¦ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ö±¿Ì¿´¶¤¸¤¿¡×¿·ÆüÍË·à¾ì½Ð±é¡¡Éã¤¬Ã¼Åç¤ÎÎÙÅç½Ð¿È¡ÖÁÄÉã¤âÃº¹ÛÉ×¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ê28¡Ë¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ê31¡Ë¼ç±é¤Î10·î´üTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ææ¤Î½÷À¡¦¥ê¥Ê¡£ÆæÂ¿¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÄ©¤àÃÓÅÄ¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤äÌòÊÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ÉÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1955Ç¯¤«¤é¤ÎÀÐÃº»º¶È¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿Ä¹ºê¸©¡¦Ã¼Åç¤È¡¢¸½Âå¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°¦¤ÈÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡ÖMIU404¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¸½ºß¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡¢ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡ßÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡ß¿·°æ½ç»Ò¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¥Á¡¼¥à¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£Àï¸åÉü¶½´ü¤«¤é¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î¡È²¿¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÌ´¤¬¤¢¤ê³èÎÏ¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿»þÂå¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Îå«¤ä¿Í´ÖÌÏÍÍ¡¢ÀÄ½Õ¤È°¦¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Éã¤¬Ã¼Åç¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¹âÅç½Ð¿È¤Ç¡¢ÁÄÉã¤âÃº¹ÛÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯±¿Ì¿Åª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤ËÃº¹ÛÉ×»þÂå¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤ÏÃ¼Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¿È¶á¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¥ê¥Ê¤ÏÃ¼Åç½Ð¿È¤ÎÌòÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÄÉã¤¬À¸¤¤¿»þÂå¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¹¬¤»¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥Ê¤ÎÌòÊÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿À·Ð¼Á¤ÇÉÝ¤¤½÷À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ê¤Ë¤Ï²¿¤«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¶¯¤µ¤äÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤É¤Ã£´Ñ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£¥»¥ê¥Õ¤Î¹Ô´Ö¤Ë¥ê¥Ê¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áê¼ê¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥ê¥Ê¤Î¿´¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡»ä¤¬¤â¤·¥ê¥Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤é¡¢Èà½÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÄË¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÎÄË¤ß¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤äÀ¸¤Êý¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ç±é¤Î¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡¡¶¦±éÁ°¤â¡¢¼ÂºÝ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¸å¤â°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥ª¥¿¥¯Åª¤Ç¶Å¤êÀ¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¤Âå¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¤äÌ¡²è¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÏÂ¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤¬¾ï¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¼ç±é¤Î¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤âÃ¯¤âÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥ê¥Ê¤ÎÌòÊÁ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤Ã¼Åç¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ß¤ÎÃæ¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Â¾¤Î¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡ÊÅÚ²°¡ËÂÀË±¤È¤Ï¤â¤¦²¿ÅÙ¤â°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè²ó¡¢Èà½÷¤Î³ú¤ßºÕ¤«¤ì¤¿¤ª¼Çµï¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯±éµ»¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÀË±¤ÎÊý¤¬1¤ÄºÐ¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡À¶¿å¡Ê¿ÒÌé¡Ë¤¯¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¶¦±é¤·¤¿»þ¤ÏÄïÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ·ø¶ì¤·¤¤°§»¢¤ò¤µ¤ì¤Æ¡£¡ÊÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¾¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¤³¤ì¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª¼Çµï¤ò¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½ËÜºî¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¥í¥±»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡³¤±è¤¤¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î»þÂå¤Ë¤â¿åÊ¿Àþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ê¿§¤È¶¦¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¿Í¤Î±Ä¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿åÊ¿Àþ¤òÁ°¤ËÃåÊª¤òÃå¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»£±Æ¾ì½ê¤Ç¡¢ÌîÌÚ¡Ê°¡µª»Ò¡Ë¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊµÓËÜ¤ò¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡1¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥é¥Þºî¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á¡ºÙ¤ËÃúÇ«¤Ë¡¢¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¤±¼è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«1¤Ä¤Ç¤âÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£