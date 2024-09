9月27日 発表

「テトリス」公式サイトより

アリカは9月27日、新作「テトリス」の制作を発表した。発売は2024年度期中を予定し、価格は未定。

アリカは、ザ・テトリス・カンパニーと新作「テトリスゲーム(TGMシリーズ)」についてのライセンス契約を締結したと発表。新作「テトリス」は“テトリスが上手くなるテトリス”をコンセプトに新しいアイデアを実装し、2024年度期中のリリースを予定しているとのこと。

具体的なリリース日や価格などは未定。詳細については今後の続報を待ちたい。

