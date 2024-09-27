¡ÚRIZIN¡ÛÌðÃÏÍ´²ð¡ÖÂÇ·â¤â¤Ç¤¤ë¤³¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×vs.±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ø¡×
¢£¡ØYogibo presents RIZIN.48¡Ù»î¹çÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê27Æü¡¦ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡¡Âç²ñ¤Þ¤Ç2Æü¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØRIZIN.48¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÂè5»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÌðÃÏÍ´²ð¤È±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ëÌðÃÏÍ´²ð¡õ±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯
¡¡RIZIN½é´ü¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡È¤ªº×¤ê´Á¡ÉÌðÃÏ¤È¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¹â¹»6´§¤òÃ£À®¤·Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±§º´Èþ¡£Ç¯Îðº¹10ºÐ¤ÎÀ¤ÂåÆ®Áè¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬RIZIN¥é¥¤¥Èµé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¶á¤Å¤¡¢ÇÔ¤ì¤ë¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥ì¡¼¥¹¤«¤éÂç¤¤¯Ã¦Íî¤¹¤ë¡£
¡¡ÌðÃÏ¤Ï±§º´Èþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÇ·â¤Î¥¹¥¥ë¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÎÏ¤â¶¯¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¡ÖÂÇÅê¶Ë¤ÎMMA¤òº®¤¼¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎ®¤ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤È»î¹ç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RIZIN½Ð¾ìÄ¾¸å¤ÏÂÇ·â¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÌðÃÏ¤À¤¬¡¢MMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¿²µ»¤â½¬ÆÀ¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¾¡Íø¤â°ìËÜ¾¡¤Á¤¬Â¿¤¤¤¿¤áRIZIN¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¡×¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ä¤¤¤ÆÌðÃÏ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¼çÂÎ¤Î»î¹ç¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢²¶¤ÏÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ò¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¬¤±¤Æ¤ë»î¹ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡ÈÂÇ·â¤¬¶ì¼ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÂÇ·â¤È¿²µ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÀï¤¨¤ë¤È¤³¤í¤òº£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë±§º´Èþ¤â¡¢ÂÇ·â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¿¥ë¤ÊMMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹Ãæ¡£ÌðÃÏ¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡ÖÁÈ¤ß¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï²¶¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¸µRIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¤Î¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥µ¡¼µ¯°ì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£ÌðÃÏ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëRIZIN¥é¥¤¥Èµé¥Ù¥ë¥È¤â»ëÌî¤ËÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤ò¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Þ¤Ç2Æü¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØRIZIN.48¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÂè5»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÌðÃÏÍ´²ð¤È±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ëÌðÃÏÍ´²ð¡õ±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯
¡¡RIZIN½é´ü¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡È¤ªº×¤ê´Á¡ÉÌðÃÏ¤È¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¹â¹»6´§¤òÃ£À®¤·Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±§º´Èþ¡£Ç¯Îðº¹10ºÐ¤ÎÀ¤ÂåÆ®Áè¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬RIZIN¥é¥¤¥Èµé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¶á¤Å¤¡¢ÇÔ¤ì¤ë¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥ì¡¼¥¹¤«¤éÂç¤¤¯Ã¦Íî¤¹¤ë¡£
¡¡RIZIN½Ð¾ìÄ¾¸å¤ÏÂÇ·â¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÌðÃÏ¤À¤¬¡¢MMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¿²µ»¤â½¬ÆÀ¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¾¡Íø¤â°ìËÜ¾¡¤Á¤¬Â¿¤¤¤¿¤áRIZIN¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¡×¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ä¤¤¤ÆÌðÃÏ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¼çÂÎ¤Î»î¹ç¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢²¶¤ÏÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ò¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¬¤±¤Æ¤ë»î¹ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡ÈÂÇ·â¤¬¶ì¼ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÂÇ·â¤È¿²µ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÀï¤¨¤ë¤È¤³¤í¤òº£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë±§º´Èþ¤â¡¢ÂÇ·â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¿¥ë¤ÊMMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹Ãæ¡£ÌðÃÏ¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡ÖÁÈ¤ß¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï²¶¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¸µRIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¤Î¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥µ¡¼µ¯°ì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£ÌðÃÏ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëRIZIN¥é¥¤¥Èµé¥Ù¥ë¥È¤â»ëÌî¤ËÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤ò¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£