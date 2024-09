カラバオカップ3回戦のワトフォード戦でマンチェスター・シティ移籍後初ゴールを飾ったマテウス・ヌネス。昨夏加入した26歳にとって待望のゴールとなり、チームメイトからも多くの祝福を受けた。



そんなヌネスには今シーズンの活躍を期待する声も多い。昨夏にシティにやってきたヌネスは昨シーズン公式戦31試合に出場し、5アシストを記録するが、プレイ時間は1540分と限定的な起用に留まった。今シーズンもここまで公式戦5試合の出場のうちスタメンはカラバオカップの1回のみとなっているが、シティでの初ゴールをきっかけに勢いに乗ることが期待されている。





Nunes nets his first goal in sky blue!



…and what a goal it was! pic.twitter.com/Bw1LA5KiDS