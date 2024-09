CIX、10月にロシアで初単独コンサート「0 or 1」開催…ポスターも公開

CIXが単独コンサートで、初めてロシアに訪問する。



CIXは10月26日、ロシア・モスクワで単独コンサート「0 or 1」を開催する。



「0 or 1」は、今年4月のソウル公演を皮切りに、5月には北米8都市で開催し、成功を収めたコンサートツアーだ。10月にはモスクワでツアーを展開し、グローバルの影響力をさらに拡大する。



特に今回の公演は、CIXがロシアで開催する初の単独公演だ。今年1月にツアーと同名の1stシングル「0 or 1」をリリースした彼らは、様々な曲とパワフルなパフォーマンス、魅力溢れるステージでファンの心を熱く盛り上げる予定だ。



CIXは10月、ロシアでの単独コンサートと共に、韓国で開催される「第30回 DREAM CONCERT」に参加するなど、活発な活動を展開する。