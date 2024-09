◆USJで最高の年またぎ「NO LIMIT! カウントダウン 2025」

【女子旅プレス=2024/09/27】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、大晦日のスペシャル・イベント「NO LIMIT! カウントダウン 2025」を、2024年12月31日(火)〜2025年1月1日(水)にかけて開催する。年末恒例の「NO LIMIT! カウントダウン」は、一年分のパークの熱狂を1日で遊びつくし、“超元気”な新年を迎えられるスペシャル・イベント。

◆1組限定、約100万円の最上級カウントダウンVIPツアー

■NO LIMIT! カウントダウン 2025

カウントダウン当日は、年越しの瞬間に「HAPPY NEW YEAR!」のかけ声に合わせ、約4,000発の豪華花火が打ち上がる「カウントダウン・モーメント」や、「ワンピース・プレミアショー 2024」「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」「ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ」「クロミ・ライブ」などの、今年パークを彩った人気コンテンツが集結する一夜限りの「スペシャル・ステージ」を開催。パークの仲間たちと数々のエンターテイメントを一挙に体験できる豪華なスペシャル・ショーだ。そして大晦日から元旦の夜まで最大26時間、パーク内のライドやショーが乗り放題となる「アトラクション乗り放題」(※一部のエリアおよびアトラクションは一時メンテナンスを行う場合がある)など、パークで特別な瞬間を迎えられるイベント内容だ。さらに今年は、特別な1日を過ごして心まで贅沢になるプライベート・ガイド付きツアー「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」に、4名1組限定(985,000円税込)の豪華VIPツアー「NO LIMIT! カウントダウン 2025 〜最上級ラグジュアリープラン〜」が新たに登場。関西エリアの主要な空港、または駅から、宿泊先のオフィシャルホテルへの専用車での送迎に始まり、パーク滞在中は専任ガイドがカウントダウンの一夜を満喫できるプランを案内する。今年1年を締めくくるディナーは、「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」専用レストラン「Luminant〜VIP Private Lounge and Dining〜」(ロンバーズ・ランディング2階)にて、パークの仲間たちが登場し、大切な人との思い出が一生残る、カウントダウンディナーを過ごすことができる。食事後は同レストランのバルコニーで、約4,000発の超豪華花火がパークの夜空を輝かせる「カウントダウン・モーメント」を独占して鑑賞が可能。パーク滞在後は、オフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」最上階のスイートルーム「ザ・パーク・フロントルーム」で輝くパークの夜景を堪能して、贅沢に新年を過ごし、翌日も専任ガイドによるプライベート・ツアーでパークを思う存分に楽しめる、最上級にふさわしいツアー内容だ。(女子旅プレス/modelpress編集部)日時:2024年12月31日(火)19:00〜2025年1月1日(水)21:00開催【Not Sponsored 記事】