【「ロリポップ！ for Gamers」対応ゲーム】9月27日 追加

GMOペパボが運営する「ロリポップ！レンタルサーバー byGMOペパボ」は、マルチプレイ専用サーバー「ロリポップ！ for Gamers」の対応ゲームに、「Garry's Mod」、「Core Keeper」、「Abiotic Factor」の3タイトルを9月27日より追加した。

「ロリポップ！ for Gamers」は、初期費用無料、リーズナブルな価格設定で、サーバーの専門知識がなくても簡単にマルチプレイ専用のサーバーを立てることができる機能。遊びたいゲームを選択すると自動でマルチプレイ専用サーバーがセットアップされるので、サーバーの専門知識がなくても誰でも簡単にマルチプレイで遊ぶことができる。

対応ゲーム

【9月27日 追加】

「Garry's Mod」、「Core Keeper」、「Abiotic Factor」

【既存対応ゲーム】

「Minecraft（統合版・Java版）」、「Palworld / パルワールド」、「ARK」、「Rust」、「Soulmask」、「7 Days to Die」、「FiveM（GTA V）」、「Terraria」、「Satisfactory」

「Garry's Mod」、「Core Keeper」、「Abiotic Factor」プラン詳細

【Garry's Mod】

プラン名 料金（税込） 4GBプラン 1,500円／月 8GBプラン 3,000円／月 16GBプラン 4,300円／月 32GBプラン 11,000円／月

【Core Keeper】

プラン名 料金（税込） 4GBプラン 1,500円／月 8GBプラン 3,000円／月 16GBプラン 4,300円／月

【Abiotic Factor】

プラン名 料金（税込） 8GBプラン 3,000円／月 16GBプラン 4,300円／月 32GBプラン 11,000円／月