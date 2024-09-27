ÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¤¬¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎàÇÔ°øá¥¹¥Ð¥ê¡¡ÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤Ë¤ÏÃíÊ¸¡Ö¤Þ¤º°ÂÇÜÀ¯¼£¤ÎÁí³ç¤ò¡×
¡¡ÅÄÃæ¿¿µª»Ò¸µ³°Áê¤¬£²£·Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï£²£±£µÉ¼¡ÊµÄ°÷É¼£±£¸£¹¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢É¼£²£¶¡Ë¤ò½¸¤á¤¿ÀÐ¶¶ÌÐ»á¤¬¡¢£±£¹£´É¼¡ÊµÄ°÷É¼£±£·£³¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢É¼£²£±¡Ë¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤òÇË¤Ã¤Æ¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿µª»Ò»á¤Ï¡ÖÁªµó¤Î´é¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ÂÐÌîÅÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¹â»ÔÀèÀ¸¤À¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ËÃ¼¤ÊÈ¯¸À¤ò¤Ê¤µ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¹ÔÆ°¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀÐÇËÀèÀ¸¤À¤È¾å¼ê¤Ë¤Ï¤°¤é¤«¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡£¤Þ¤¢Áªµó¤Î»þ¤Ë¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¥«¥é¡¼¤¬ÉÕ¤¤¹¤®¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¤³¤ó¤ÊÉÔËþ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÐÇËÀèÀ¸¤â¸õÊä¼Ô¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤³¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åý°ì¶µ²ñÌäÂê¡¢Î¢¶âÌäÂê¡¢Á´Á³¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¡¢¸õÊä¼Ô¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Çº£²ó½Ð¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤ÎÊý¤â¡¢¤Þ¤º°ÂÇÜÀ¯¼£¤ÎÁí³ç¡¢¤½¤ì¤«¤é´ßÅÄ¤µ¤ó¤ÎÁí³ç¡¢²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£