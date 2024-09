韓国新オーディション番組「PROJECT 7」シグナルソングが9月30日より日本配信スタート！

最も進化したアイドルオーディションとして、韓国放送局JTBCで10月に放送がスタートする新オーディション番組「PROJECT 7」のシグナルソング「RUN(Up to you)」が、番組放送に先駆けて、9月30日(月)より日本で配信されることが決定した。「PROJECT 7」は、視聴者が投票だけで参加するという今までの観察者の立場から抜け出し、ラウンド別に候補者を選択し、新しいチームを構成することを通じて、自身の推し候補者を成長させていくという“組み立て、強化する”概念を導入した、“インタラクティブ・オーディション”と銘打つ番組だ。

歴代最多人数が参加する本オーディションは、“ワールド・アッセンブラー”と呼ばれる視聴者による数々の選択を経て、最終選抜された7人が新たなグローバルアイドルグループとなる。オーディション候補者たちによって歌唱され、その番組の始まりを告げるシグナルソングは、「RUN(Up to you)」(原題:「달려<Up to you>」、ハングル部分の読みはタリョ)。日本では、9月30日より順次配信がスタートとなる。グローバルボーイズグループオーディション番組「PROJECT 7」のシグナルソング「RUN(Up to you)」をきっかけに、“ワールド・アッセンブラー”になって、練習生たちの多彩な魅力を組み立ててみてはいかがだろうか。

■配信情報

PROJECT 7シグナルソング「RUN(Up to you)」

9月30日 配信スタート

Composed & Arranged by ALYSA, AVENUE 52, SQVARE

Lyrics by PROJECT 7



■番組情報

JTBC「PROJECT 7」

グローバルにて10月18日午後8時50分放送スタート

MC:イ・スヒョク



■関連リンク

・「PROJECT 7」公式サイト

・「PROJECT 7」公式X