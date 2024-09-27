【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(27日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43726.47 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42566.92 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41878.42 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41172.23 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40807.79 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40030.38 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39829.56 ★日経平均株価27日終値
39777.53 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39728.90 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38650.01 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38382.83 26週移動平均線
38293.69 75日移動平均線
38240.88 6日移動平均線
38182.33 13週移動平均線
37829.05 均衡表転換線(日足)
37726.92 200日移動平均線
37723.91 新値三本足陰転値
37571.12 25日移動平均線
37538.72 均衡表基準線(日足)
37142.11 均衡表雲上限(週足)
36988.14 ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45 均衡表雲上限(日足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36492.22 ボリンジャー:-1σ(25日)
36334.29 ボリンジャー:-1σ(13週)
36279.94 均衡表雲下限(日足)
35593.44 ボリンジャー:-2σ(26週)
35492.84 均衡表転換線(週足)
35413.33 ボリンジャー:-2σ(25日)
34486.25 ボリンジャー:-2σ(13週)
34342.47 均衡表雲下限(週足)
34334.44 ボリンジャー:-3σ(25日)
34198.75 ボリンジャー:-3σ(26週)
32638.20 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 94.58(前日88.95)
ST.Slow(9日) 89.76(前日87.52)
ST.Fast(13週) 61.12(前日58.45)
ST.Slow(13週) 55.25(前日54.36)
［2024年9月27日］
株探ニュース