

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43726.47 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42566.92 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41878.42 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41172.23 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40807.79 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40030.38 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39829.56 ★日経平均株価27日終値



39777.53 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39728.90 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38650.01 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38382.83 26週移動平均線

38293.69 75日移動平均線

38240.88 6日移動平均線

38182.33 13週移動平均線

37829.05 均衡表転換線(日足)

37726.92 200日移動平均線

37723.91 新値三本足陰転値

37571.12 25日移動平均線

37538.72 均衡表基準線(日足)

37142.11 均衡表雲上限(週足)

36988.14 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36492.22 ボリンジャー:-1σ(25日)

36334.29 ボリンジャー:-1σ(13週)

36279.94 均衡表雲下限(日足)

35593.44 ボリンジャー:-2σ(26週)

35492.84 均衡表転換線(週足)

35413.33 ボリンジャー:-2σ(25日)

34486.25 ボリンジャー:-2σ(13週)

34342.47 均衡表雲下限(週足)

34334.44 ボリンジャー:-3σ(25日)

34198.75 ボリンジャー:-3σ(26週)

32638.20 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 94.58(前日88.95)

ST.Slow(9日) 89.76(前日87.52)



ST.Fast(13週) 61.12(前日58.45)

ST.Slow(13週) 55.25(前日54.36)



［2024年9月27日］



株探ニュース

