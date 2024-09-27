　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43726.47　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42566.92　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41878.42　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41172.23　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40807.79　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40030.38　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39829.56　　★日経平均株価27日終値

39777.53　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39728.90　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38650.01　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38382.83　　26週移動平均線
38293.69　　75日移動平均線
38240.88　　6日移動平均線
38182.33　　13週移動平均線
37829.05　　均衡表転換線(日足)
37726.92　　200日移動平均線
37723.91 　　新値三本足陰転値
37571.12　　25日移動平均線
37538.72　　均衡表基準線(日足)
37142.11　　均衡表雲上限(週足)
36988.14　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36492.22　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36334.29　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36279.94　　均衡表雲下限(日足)
35593.44　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35492.84　　均衡表転換線(週足)
35413.33　　ボリンジャー:-2σ(25日)
34486.25　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34342.47　　均衡表雲下限(週足)
34334.44　　ボリンジャー:-3σ(25日)
34198.75　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32638.20　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　94.58(前日88.95)
ST.Slow(9日)　　89.76(前日87.52)

ST.Fast(13週)　 61.12(前日58.45)
ST.Slow(13週)　 55.25(前日54.36)

［2024年9月27日］

株探ニュース