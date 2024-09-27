Ï·ÊÞ¥½¡¼¥×¤ÎÊÄÅ¹¡¢Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó²½¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡ÄÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ìº£¤Ê¤ª¸µµ¤¤Êà¤´ÅöÃÏ¥½¡¼¥×¤ÎÌ¾Å¹á¤È¤Ï
¸ÄÀÅª¤ÊÏ·ÊÞ¤¬Â³¡¹¤ÈÊÄÅ¹
ÂæÉ÷10¹æ¤Î½±Íè¤ËÆüËÜÃæ¤¬¿ÌÙþ¤·¤Æ¤¤¤¿£¸·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦¸æÅÌÄ®¤Î¥½¡¼¥×¡Ø¥Ë¥å¡¼Åí»³¡Ù¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿¡£ÁÏ¶È50Ç¯°Ê¾å¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¡¢50Ê¬Áí³Û£±Ëü3000±ß¡Á¤È¤¤¤¦¼êº¢¤ÊÎÁ¶â¤ÇÁáÄ«£·»þ¤«¤éÍ·¤Ù¤ëà¤´ÅöÃÏ¤ÎÌ¾ÊªÅ¹á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Ï·ÊÞ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà¤´ÅöÃÏ¥½¡¼¥×á¤Ï¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÄ¹´üÄäÂÚ¡¢¿·´´Àþ¤äLCC¤Ê¤É¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÈ¯Å¸¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥±¡¼¥¿¥¤¤Ê¤ÉÄÌ¿®µ¡´ï¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¤Î¿»Æ©¤È¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤ÎÅþÍè¡¢½ÐÄ¥·¿É÷Â¯¤ÎÎ´À¹¤È²á¾ê¶¡µë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÏ·ÊÞ¤¬à»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤êá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÏ·ÊÞ¥½¡¼¥×¤Î¾Ã¼º¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ç00Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÃÏ°è¤Ë¥½¡¼¥×¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¶áÎÙ¤ËÂç¤¤Ê´¿³Ú³¹¤â¤Ê¤¤¡£¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÇÀÎ¤«¤éÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾ïÏ¢µÒ¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÂ¾Å¹¤È¤Î½¸µÒ¶¥Áè¤ò¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎÁ¶âÀßÄê¤Ï¹â¤á¡£¤½¤ó¤ÊÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î·Ð±ÄÊýË¡¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¿ô½½Ç¯¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë±Ä¶È¤·Â³¤±¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¹¤¬¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ÎÇÈ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¼¡¡¹¤ÈÊÄÅ¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡Ç20Ç¯¤«¤é¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤·¤¿¡£Ç»¸üÀÜ¿¨¤¬´÷Èò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇµÒ¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¡£Ï·ÊÞ¤ÎÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢Ï·ÊÞ¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿À×ÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¿·Å¹¤Ï¡¢Âç¤¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ÈÉ÷Â¯·ãÀï¶è¤ÇËá¤«¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤ÄÂç¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥½¡¼¥×Å¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
à¤´ÅöÃÏ¥½¡¼¥×á¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ëÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹
·Ð±ÄÎÏ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«Èæ¤Ù¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÂç¼ê¥°¥ë¡¼¥×Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤ËÂç¤¤¯³ä°ú¾ðÊó¤ä¥¤¥Á¥ª¥·¤Î½÷À¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¡¢¹ª¤ß¤Ë¸ÜµÒ¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë³ä°ú¤ä¥³¥¹¥×¥ì¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷À¤Î¾Ò²ð¤ä½Ð¶Ð¾ðÊó¤µ¤¨¤Ê¤¤Å¹¤â¤¢¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¼ÁÎÌ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ë³ÊÃÊ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¤¬¾ÃÌÇ¤·¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÌÇò¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê»ÄÇ°¤Ç¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎµÒÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Âç¤¤Ê¥½¡¼¥×³¹¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ÊÁ°¤¢¤Ã¤¿Å¹¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
Å°ÄìÅª¤Ë¹çÍý²½¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê½÷À¤Ë¤è¤ë¾å¼Á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÉ÷Â¯¶È³¦¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ê¡°æ»Ô¤ÈÉ±Ï©»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÈ¯À¸¸å¤ËÏ·ÊÞ¥½¡¼¥×¤¬Âç¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢±óÌÜ¤«¤é¤Ç¤â¤è¤¯ÌÜÎ©¤Ä³°´Ñ¤ä´ÇÈÄ¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤â°ì¿·¤µ¤ì¡¢Í·¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¥½¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï±Ä¶È·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Á°½Ð¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼Åí»³¡Ù¤ÏÊÄÅ¹¸å¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¼õ»®¤È¤·¤Æ¡ØòôÃ«Åí»³¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢£¹·î21Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊÄÅ¹¤¹¤ëÏ·ÊÞ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ëÍ¥ÎÉ¤ÊÏ·ÊÞ¤â¤¢¤ë¡£»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±Ä¶È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞ¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÇÛ¿®¡×¡Ö¼Ì¥áÆüµ¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¤¿·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¡ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¡×¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤µ¡×¤Ê¤É¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎàÃÏ°èÌ©Ãå¡¦¥¢¥Ê¥í¥°·¿á¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤·Ð±ÄÀïÎ¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ì¤¤ÀÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Îà¤´ÅöÃÏ¥½¡¼¥×á¤ÎÌ¾Å¹¤¿¤Á¡£ÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎàÄ¶·ê¾ìÅ¹á¥ê¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§À¸¶ðÌÀ