“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスでは、2024年9月13日(金)より秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル2024」を開催中!

場内のレストランでもハロウィーンらしいメニューが提供されています。

今回は、タワーシティにあるレストラン「ロード・レーウ」で提供されている「長崎産そのぎんサーモンの生春巻きと秋茸のあんかけチャーハン」を紹介していきます。

ハウステンボス/ロード・レーウ「ハロウィーンフェスティバル2024」ばってん鶏のコンフィ仕立て 長崎県産きのこクリームソース

価格:2,100円

提供期間:2024年9月13日〜11月4日

提供店舗:ハウステンボス/タワーシティ「ロード・レーウ」

長崎を代表するご当地グルメのひとつ「レモンステーキ」をはじめとしたステーキやハンバーグを提供するレストラン「ロード・レーウ」

そんな「ロード・レーウ」では、「ハロウィーンフェスティバル2024」の期間限定で「ばってん鶏のコンフィ仕立て 長崎県産きのこクリームソース」が提供されています。

長崎県産ばってん鶏を低温調理で柔らかくジューシーに仕上げたプレート。

秋の味覚・きのこを使ったクリームソースをたっぷりからめていただくのがおすすめ!

鶏肉のうまみときのこの味わいがよく合います。

白なすのフリットも添えられています。

とろけるような食感が魅力です。

ジャック・オー・ランタンの形をしたパイのトッピングが、ハロウィーンの雰囲気を盛り上げます。

スープと

ライスがセットになっています。

ハロウィーンらしい賑やかなプレート。

ハウステンボス/ロード・レーウ「ハロウィーンフェスティバル2024」ばってん鶏のコンフィ仕立て 長崎県産きのこクリームソースの紹介でした。

