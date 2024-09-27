来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇９月３０日



０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：００ 独・輸入物価指数

１５：００ 独・小売売上高

１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２１：５０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が銀行業界団体主催の討議に参加

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数



◇１０月１日



０２：５５ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が講演

０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見

１０：３０ 豪・小売売上高

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・閣議

※日・臨時国会召集，首相指名選挙

※中国，香港，韓国市場が休場



◇１０月２日



００：１０ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０８：５０ 日・マネタリーベース

１４：００ 日・消費者態度指数

１８：００ ユーロ・失業率

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

※中国，インド市場が休場



◇１０月３日



００：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・貿易収支

１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

２３：００ 米・製造業新規受注

※中国，韓国市場が休場



◇１０月４日



１５：４５ 仏・鉱工業生産

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

２１：３０ 米・雇用統計

２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２１：３０ 米・平均時給

※中国市場が休場







◎決算発表・新規上場など



○９月３０日



決算発表：インテＧ<192A>，ソーバル<2186>，ＹＥデジタル<2354>，アダストリア<2685>，ピックルス<2935>，スターマイカ<2975>，Ｔアルファ<3089>，ＥＲＩＨＤ<6083>，宝＆ＣＯ<7921>，しまむら<8227>，ヤマシタＨＤ<9265>，日本プロセス<9651>



○１０月１日



決算発表：ダイセキＳ<1712>，クラウディア<3607>，フイルコン<5942>，ナガイレーベ<7447>，象印<7965>，オークワ<8217>，ダイセキ<9793>

※東証スタンダード上場：シマダヤ<250A>

※海外企業決算発表：ナイキほか



○１０月２日



決算発表：あみやき<2753>，霞ヶ関Ｃ<3498>，西松屋チェ<7545>



○１０月３日



決算発表：イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，クスリアオキ<3549>，ワールド<3612>，瑞光<6279>，放電精密<6469>，不二越<6474>，オンワード<8016>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872>



○１０月４日



決算発表：カネコ種<1376>，サカタタネ<1377>，サンエー<2659>，サーラ<2734>，カルラ<2789>，ＫＴＫ<3035>，ミタチ<3321>，フェリシモ<3396>，エクスＭ<4394>，ＷＮＩウェザ<4825>，日エンター<4829>，ダイケン<5900>，エスクロＡＪ<6093>，岡野バル<6492>，安川電<6506>，ニューテック<6734>，ハイデ日高<7611>，薬王堂ＨＤ<7679>，リヒトラブ<7975>，三陽商<8011>，和田興産<8931>，インテリクス<8940>，アークランズ<9842>



出所：MINKABU PRESS