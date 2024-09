“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスでは、2024年9月13日(金)より秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル2024」を開催中!

場内のレストランでもハロウィーンらしいメニューが提供されています。

今回は、タワーシティにあるレストラン「悟空」で提供されている「長崎産そのぎんサーモンの生春巻きと秋茸のあんかけチャーハン」を紹介していきます。

ハウステンボス/悟空「ハロウィーンフェスティバル2024」長崎産そのぎんサーモンの生春巻きと秋茸のあんかけチャーハン

価格:1,600円

提供期間:2024年9月13日〜11月4日

提供店舗:ハウステンボス/タワーシティ「悟空」

長崎名物の代表格・ちゃんぽんと皿うどんをはじめ、坦々麺や焼きそばなど、こだわりの麺料理や中華料理が提供されている「悟空」

そんな「悟空」では、「ハロウィーンフェスティバル2024」の期間限定で「長崎産そのぎんサーモンの生春巻きと秋茸のあんかけチャーハン」が提供されています。

「秋茸のあんかけチャーハン」は、その名の通り、秋茸を使用したあんかけ炒飯。

餡と、カリカリにあげたトッピングにもきのこがたっぷり!

ジューシーな雲仙ハムを具材につかった、香ばしい味わいの炒飯と相性抜群です。

ジャスミン香る自家製スモークサーモンとみかんソースで仕上げた生春巻きがセットになっています。

脂ののった厚切りのサーモンに、さっぱりとしたみかんソースがよくあいます。

ハウステンボス/悟空「ハロウィーンフェスティバル2024」長崎産そのぎんサーモンの生春巻きと秋茸のあんかけチャーハンの紹介でした。

