´Ú¥É¥é¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ã¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¼ç±é¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬1°Ì¤Ë¡ª¡Ê9·î27Æü¡Ë
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎLemino¡Ê¥ì¥ß¥Î¡Ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡ª¡¡½ç°Ì¤Ï¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤è¤ê¡¢2024Ç¯9·î27Æü¡Ê¶â¡Ë»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ê9·î27Æü¸½ºß¡Ë
Lemino¤Çº£ºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄTOP10¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
1°Ì¡§´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÇòÀãÉ±¤Ë¤Ï»à¤ò¡ÁBLACK OUT¡Ù¥É¥é¥Þ¡ØÇòÀãÉ±¤Ë¤Ï»à¤ò¡ÁBLACK OUT¡Ù¤¬5°Ì¤«¤é1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¿äÍý¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¡Ø¥µ¥à¥·¥¯¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥ß¥»¥ó¡ÝÌ¤À¸¡Ý¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿ÀÄÇ¯Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
2°Ì¡§´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø·ëº§¤ÎÎ¢¥ï¥¶¡Ù¥É¥é¥Þ¡Ø·ëº§¤ÎÎ¢¥ï¥¶¡Ù¤¬Àè½µ¤«¤é½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Î¤ä¤ê¼ê¥Þ¥Þ¤¬Ì¼4¿Í¤ò·ëº§¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£»ÐËå¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Î¤Û¤«¡¢¿Æ»Ò¤Î°¦¾ð¤ä·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¡§´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥¯¥¶¤Î²¶¤¬¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù
8½µÏ¢Â³¤ÇLemino´Ú¥É¥é¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥ä¥¯¥¶¤Î²¶¤¬¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤¬¥È¥Ã¥×3¤ËÊÖ¤êºé¤¡ª
¥ä¥¯¥¶¤Î¥É¥¥¥¯¥Ñ¥ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿Âç³Ø¿Ê³Ø¤Î¤¿¤áÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¾å»Ê¤«¤é¡ÖÀ×¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ì´¤òÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¼«»¦¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò½õ¤±¤¿¤³¤È¤Çº²¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª»×¤¦Â¸Ê¬ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤È´î¤ó¤À¥É¥¥¥¯¥Ñ¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¶ì¤Ë¼«»¦¤ò¤·¤¿¤ÈÃÎ¤ë¤È¡Ä¡£