HBOドラマ「THE LAST OF US」シーズン2の予告編が公開された。シーズン2は2025年に米国リリースとなる。

同名の大人気ゲームを原作とした「THE LAST OF US」は、寄生菌の感染爆発によって文明が崩壊した世界で、生存者のひとり・ジョエル(ペドロ・パスカル)と、寄生菌の抗体を持つ少女・エリー(ベラ・ラムジー)の危険な旅路を描く物語。シーズン1は爆発的ヒットとなり、2023年11月にシリーズ最高視聴率で幕を閉じた。

ゲーム版第2作『The Last of Us Part II』に基づくシーズン2は、シーズン1の出来事から5年後が舞台。公式のあらすじには、「平和な日々が続くなか、ジョエルとエリーの過去の出来事が彼らを追いつめる。ふたりは互いに衝突し、かつて立ち去った世界よりもさらに危険で予測不可能な世界に引きずり込まれていく」と記されている。

Photograph by Courtesy of HBO

予告編は、キャサリン・オハラ演じる女性がジョエルのセラピーを始めるシーンから始まる。シーズン1ラストの彼の行動について聞き出そうとしているのか、「恐れていることを話して」「声に出して言う勇気がなければ、傷は癒えない」「あなたは何をしたの?」と問いただしていく。

一方、ジョエルの弟・トミーが居を構えるワイオミング州ジャクソンで、エリーは平穏な暮らしを送っていた。ギターを弾くエリーのそばでジョエルが微笑むシーン、エリーとディーナが幸せなひとときを過ごすシーンなど、穏やかな日常が描かれている。



ところが映像の後半では、そんなジャクソンの町を大量の感染者が襲撃。チクタクという時間を刻む音とともに、火だるまになった人間、激しい銃撃戦、泣き叫ぶエリーの姿など壮絶なシーンが次々映し出される。緊迫感がピークに達すると、ギターの音色とともにタイトルロゴが登場。エリーがジョエルにギターを弾く、静かなシーンで幕切れとなる。



なお予告編には、原作ファン待望のアビーやジェシーといった新キャラクターも登場しているので要注目。あわせて、ペドロ・パスカル演じるジョエル、ベラ・ラムジー演じるエリー、ケイトリン・デヴァー演じるアビーのポスターもそれぞれ公開されている。

Photograph by Courtesy of HBO Photograph by Courtesy of HBO Photograph by Courtesy of HBO

シーズン2にはパスカル&ラムジーのほか、トミー役のガブリエル・ルナ、その妻・マリア役のルティナ・ウェスリーが続投。新キャストとしてアビー役の『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』(2019)ケイトリン・デヴァー、ジェシー役の「BEEF/ビーフ」(2023-)ヤング・マジノ、『トップガン マーヴェリック』(2022)ダニー・ラミレス、『エイリアン:ロムルス』(2024)イザベラ・メルセード、「マーベル ランナウェイズ」(2017-2019)アリエラ・ベアラー、『アンチャーテッド』(2022)タティ・ガブリエルらが参戦する。『ホーム・アローン』シリーズや「シッツ・クリーク」(2015-2020)などの名優キャサリン・オハラはゲスト出演となる。

製作総指揮・ショーランナーは引き続き、「チェルノブイリ」(2019)クレイグ・メイジン、ゲーム版を手がけたニール・ドラックマンが担当する。

「THE LAST OF US」シーズン2は、2025年に米HBOおよびMaxで放送・配信予定。

