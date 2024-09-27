¡Ö³Ê¹¥¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡Ä¡×¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëÈþ½÷¡¢à·ò¹¯Åª¥Ü¥Ç¥£¡õ¥Ó¥¥Ëá¥µ¥¦¥Ê¤Ç¾ø¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤¤¤¤´À¤Ç¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡NMB48¤äAKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Çò´ÖÈþÎÜ¡Ê26¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥¦¥Ê¤ò´®Ç½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Çò´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥í¥±Âè24²óÌÜ ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥ÈÍº¶× ¤¢¤¬¤ê¤ã¤ó¤»¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö5ºÐ¤Îº¢¤«¤é²ÈÂ²¤ÇÂô»³¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤ÎÀä·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥µ¥¦¥Ê¤È¤ªÉ÷Ï¤ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤è¡Á¡ª¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¥Ë¤ÇÌî³°¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥µ¥¦¥Ê¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö³Ê¹¥¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¤ï♡¡×¡ÖÈüÇÊ¸Ð¸«¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¤ß¤ë¤ë¤ó¡×¡Ö¤¤¤¤´À¤Ç¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£