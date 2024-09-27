巨人打線が爆発！18安打12得点で優勝マジック3に！岡本和真27号アーチ・坂本勇人13試合ぶりツーラン



【動画】プロ野球 DeNA 対 巨人｜https://youtu.be/Kq62X7cKm6c

＜2024年9月26日（木）プロ野球 DeNA 4-12 巨人 ＠横浜＞

プロ野球 DeNA 対 巨人の試合が26日に横浜スタジアムで行われ、巨人が4-12で勝利した。

昨日今シーズン20度目の完封負け。4年ぶりの優勝へ、この日は勝利を掴みたい巨人。

初回から岸田行倫（27）の2点タイムリーなどで3点を先制。

さらに4回には、9月好調の4番・岡本和真（28）。頼れる主砲が5試合ぶりの27号アーチで追加点！

まだまだ勢いは止まらない。

坂本勇人（35）の 13試合ぶりのツーランなど終わってみれば18安打12得点。

打線が爆発した巨人、優勝マジックを3とした。



巨人・坂本勇人 写真:産経新聞社

■責任投手

【勝投手】 横川（3勝1敗）

【敗投手】 ケイ（6勝8敗）

■バッテリー

【巨人】 山粼伊、横川、赤星、船迫、平内 ‐ 岸田

【DeNA】ケイ、上茶谷、森唯、坂本、佐々木 ‐ 伊藤

■本塁打

【巨人】 岡本和 27号（4回ソロ 上茶谷）、坂本 7号（4回2ラン 上茶谷）

【DeNA】宮粼 13号（2回ソロ 山粼伊）