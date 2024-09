DAISO(ダイソー)にて展開されている、ディズニーキャラクターたちのアートを使用した「ディズニーデザインコレクション」

第6弾として、「 “FUN”tasic Wreath(ファンタジックリース)」をテーマにしたテーブルウェアや雑貨が発売されます☆

DAISO(ダイソー)「ディズニーデザインコレクション」第6弾「 “FUN”tasic Wreath(ファンタジックリース)」

発売時期:2024年9月末より順次

価格:110円(税込)〜550円(税込)

種類:約50種類

発売店舗:全国のDAISO、ダイソーネットストア

大創産業のブランド「DAISO(ダイソー)」が展開する、2019年のスタート以来、毎年、生活雑貨からファッション雑貨まで幅広くラインナップされている「ディズニーデザインコレクション」

ディズニーデザインを使用した収納やキッチン用品などを中心に、豊富なラインナップで展開されています。

6年目となる第6弾のディズニーデザインコレクションシリーズのテーマは「“FUN”tasic Wreath」

様々な花のモチーフで描いた円を繋がりの輪(リース)に見立て、輪を紡ぐたび、私たちの生活に花が咲き楽しい毎日へとつながる、そんな思いを込め「ミッキー&フレンズ」のキャラクターを使ったグッズ約50種がラインナップされます☆

収納ボックス・アートパネル 各種

発売予定:2024年9月末

価格:110円(税込)〜440円(税込)

用途やシーンに合わせて使い分けられる、豊富なサイズ展開が魅力の収納ボックス。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のお顔を大胆にあしらったデザインや総柄から選ぶことができます。

「ミッキー&フレンズ」を描いたアートパネルも必見です。

クッション・フロアマット 各種

発売予定:2024年9月末

価格:330円(税込)〜550円(税込)

お部屋のインテリアとして大活躍してくれるクッションやフロアマット。

「ドナルドダック」や「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」たちの賑やかなアートが使用されています。

シンプルなカラーで仕上げられた、コーディネートしやすいカラーもポイントです。

皿 各種

発売予定:2024年10月上旬

価格:110円(税込)〜330円(税込)

普段使いはもちろん、来客時にも使用しやすいお皿もラインナップ。

元気いっぱいな「ミッキー&フレンズ」と共に、お花のアートが描かれています。

上記で紹介したほかにもティッシュボックスカバーやマグなど、約50種が販売される予定です。

「“FUN”tasic Wreath」をテーマに、様々な花のモチーフで描いた円を繋がりの輪(リース)に見立てた「ミッキー&フレンズ」デザインの雑貨やテーブルウェア。

全国のDAISO(ダイソー)店舗にて2024年9月末より順次販売される「ディズニーデザインコレクション」第6弾「 “FUN”tasic Wreath(ファンタジックリース)」の紹介でした☆

©Disney

※商品により発売時期が異なります。店舗により取扱種類、在庫が異なる場合があります

