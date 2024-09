LDH所属のEXILE AKIRA、PSYCHIC FEVER、MIYAVIが25日、中国・北京で行われた大型ミュージックアワード『WEIBO MUSIC AWARDS 2024』に出席し、各賞受賞の快挙を達成した。『WEIBO MUSIC AWARDS』は、中国のソーシャルメディアプラットフォーム微博(Weibo)が主催する音楽イベント。国内外から優れた音楽人材を集めることを目的とし、今年活躍した新人からクリエイター、大御所アーティストまで100名以上が参加、2.5億回以上の同時視聴が記録された。

同アワードでAKIRAは「海外人気アーティスト賞」、PSYCHIC FEVERは「新人賞、期待のアーティスト賞」、MIYAVIは「年間海外HOTアーティスト賞」をそれぞれ受賞した。AKIRAとMIYAVIは現在中国で最も人気のチャンネルとされる「Mango TV」の人気大型歌唱リアリティーエンターテインメント番組『Call Me By Fire 4』に出演中。4.4億回以上の視聴数を記録しており、2人の存在は中国においても広く知られるようになっている。MIYAVIは受賞の際、『Call Me By Fire 4』の共演者である人気ラッパーの早安(Zaoan)とともに「Super Star」をパフォーマンス。会場で中国語と英語を交えたスピーチでファンや関係者への感謝の意を表した。AKIRAも受賞に際して「新たな挑戦と努力の先にこのような賞をいただけてとても光栄です」「LDH勢がそれぞれでアジアで活躍しこのように授賞式で顔合わせることができている現状にとても嬉しく、誇らしく思います」と喜びのコメントを寄せた。■EXILE AKIRAコメント全文ここ数ヶ月、中国のTV showなどにも出演し様々なステージやエンタテインメントをお届けしてきましたので、新たな挑戦と努力の先にこのような賞をいただけてとても光栄です!!そしてLDH勢がそれぞれでアジアで活躍しこのように授賞式で顔合わせることができている現状にとても嬉しく、誇らしく思います。引き続き、仲間たちと切磋琢磨し更なる新境地を共に開拓、挑戦していけたらと思います!ありがとうございました!!