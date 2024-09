【マリー(体操服)メモリアルロビーVer.】予約開始:10月3日10時2025年1月 発売予定価格:25,300円

ピーエムオフィスエーは、フィギュア「マリー(体操服)メモリアルロビーVer.」のデコマス画像を初公開した。発売は2025年1月を予定しており、価格は25,300円。10月3日より予約を開始する予定。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、晄輪大祭に参加するために体操服に着替えたシスターフッドのシスター「マリー(体操服)」のメモリアルロビーをモチーフに、1/7スケールフィギュア化したもの。

今回同社ブログ「プラムスタッフブログ ~世はなべてこともあり~」にて本製品のデコマス画像を初公開しており、商品の魅力について語っているほか、PLUM直販限定特典の「ほほえみ」差分表情パーツも公開している。

PLUM直販限定特典「『ほほえみ』差分表情パーツ」

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品につき実際の商品とは異なります。