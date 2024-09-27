＜個人投資家の予想＞ 09月27日 12時 ＜個人投資家の予想＞ 09月27日 12時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6315) ＴＯＷＡ 東証プライム

(7273) イクヨ 東証スタンダード

(6552) ゲームウィズ 東証スタンダード

(215A) タイミー 東証グロース

(7203) トヨタ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7776) セルシード 東証グロース

(8166) タカキュー 東証スタンダード

(6146) ディスコ 東証プライム

(9983) ファストリ 東証プライム

(7272) ヤマハ発 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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