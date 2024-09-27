■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6315) ＴＯＷＡ　　　 東証プライム
(7273) イクヨ　　　　 東証スタンダード
(6552) ゲームウィズ　 東証スタンダード
(215A) タイミー　　　 東証グロース
(7203) トヨタ　　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7776) セルシード　　 東証グロース
(8166) タカキュー　　 東証スタンダード
(6146) ディスコ　　　 東証プライム
(9983) ファストリ　　 東証プライム
(7272) ヤマハ発　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS