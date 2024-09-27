＜個人投資家の予想＞ 09月27日 12時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6315) ＴＯＷＡ 東証プライム
(7273) イクヨ 東証スタンダード
(6552) ゲームウィズ 東証スタンダード
(215A) タイミー 東証グロース
(7203) トヨタ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7776) セルシード 東証グロース
(8166) タカキュー 東証スタンダード
(6146) ディスコ 東証プライム
(9983) ファストリ 東証プライム
(7272) ヤマハ発 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6315) ＴＯＷＡ 東証プライム
(7273) イクヨ 東証スタンダード
(6552) ゲームウィズ 東証スタンダード
(215A) タイミー 東証グロース
(7203) トヨタ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7776) セルシード 東証グロース
(8166) タカキュー 東証スタンダード
(6146) ディスコ 東証プライム
(9983) ファストリ 東証プライム
(7272) ヤマハ発 東証プライム
出所：MINKABU PRESS