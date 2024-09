海外アーティストのアルバムジャケットやロゴをデザインしたピンズカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』第4弾としてエアロスミスのピンズカプセルトイの発売が決定した。海外アーティストのアルバムジャケットやロゴをデザインしたピンズカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』は、2024年6月に第1弾としてザ・ビートルズ、クイーン、デヴィッド・ボウイの3アーティスト、2024年7月に第2弾としてザ・ローリング・ストーンズとKISSの2アーティスト、2024年8月に第3弾としてボン・ジョヴィが発売され、売り切れる店舗が続出するなど大反響となった。

『THE ARTIST COLLECTION』第4弾



1回 400円(税込)商品:ピンバッジ(ピンズ)サイズ:約25×25mm材質:エポキシ樹脂・白鉄・鉄Aerosmith/全10種・Aerosmith Cover Pin Badge・Get Your Wings Cover Pin Badge・Toys in the Attic Cover Pin Badge・Rocks Cover Pin Badge・Draw the Line Cover Pin Badge・Night in the Ruts Cover Pin Badge・Rock in a Hard Place Cover Pin Badge・Done with Mirrors Cover Pin Badge・Permanent Vacation Cover Pin Badge・Pump Cover Pin Badge※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出てくることがありますが、ご了承ください。【取り扱い店舗】・HMV(18店舗)・gashacoco(ガシャココ)・ガシャポンのデパート・その他カプセルトイコーナー※gashacoco(ガシャココ)、ガシャポンのデパートでは取り扱いのない店舗もございます。