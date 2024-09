ディズニーやピクサー作品の世界観を再現したクリスマスオーナメントがディズニーストアに登場!

「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」をはじめ「ディズニープリンセス」や「ディズニーヴィランズ」 『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』など多数キャラクターデザインが展開されます☆

ディズニーストア「クリスマスオーナメント 2024」

スケジュール:

先行発売日:2024年10月1日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニーフラッグシップ東京、ディズニー公式オンラインストア※ 先行発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります発売日:2024年11月5日(火)販売店舗:全国のディズニーストア店舗

特集ページURL:http://disneystore.jp/ornament/2024/

ディズニーストアから、クリスマスシーズンを華やかに彩るクリスマスオーナメントが2024年もさまざまな作品やキャラクターをモチーフにした充実したラインナップで登場。

『リロ&スティッチ』から、パイナップルの箱のベッドの中で枕にもたれる「スティッチ」と「スクランプ」、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』よりバスタブに乗ったいたずら好きな3人組が展開されます。

また、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』からは、靴下に入った「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」といった、作中シーンをモチーフにしたデザインなど、細部までこだわったオーナメントが多数ラインナップ。

キャラクターは、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」だけでなく、『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」と「パスカル」、『リトル・マーメイド』の「アリエル」と「フランダー」といったディズニープリンセスも展開。

ほかにも『眠れる森の美女』の「マレフィセント」と手下の「ディアブロ」、『ライオン・キング』の「スカ―」など、ディズニーヴィランズも豊富に取り揃えられます。

クリスマスツリーに吊り下げるだけでなく、小棚やテーブルの上に置いてフィギュアとして飾ったり、カーテンにプラスしておしゃれなアクセントとして楽しむのもおすすめです☆

ミッキー オーナメント 帽子 ファンタジア Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ7×幅5×奥行き6cm

1940年に公開された長編アニメーション映画『ファンタジア』のデザインを使用した「ミッキーマウス」のオーナメント。

「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」が大きな三角帽子からお顔を出す、ファンタジーいっぱいのデザインになっています。

上目使いでこちらを見上げるような「ミッキーマウス」がとってもキュート☆

美しい青色の帽子には、キラキラ輝く月と星が描かれています。

ミニー オーナメント リボン Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ5.5×幅7.8×奥行き3.8cm

スタイルの異なる「ミニーマウス」が大きなリボンからお顔を出す、特別感いっぱいのオーナメント。

左側は帽子にお花をつけたレトロチックな「ミニーマウス」、右側はピンク色ワンピース姿の「ミニーマウス」がそれぞれ上目使いでこちらを見上げています。

大きなリボンは、きらめくラメのドット柄がポイントです。

スティッチ&スクランプ オーナメント Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ6.7×幅7.5×奥行き5.5cm

パイナップルの箱をベッドにしている「スティッチ」と「スクランプ」のオーナメント。

表紙にアヒルが描かれた本を手に、枕にもたれる様子が再現されています。

パイナップル箱の木の質感や、愛用している雰囲気が伝わってくる枕など細部までしっかりつくりこまれているのがポイントです。

寄り添うように置かれた「スクランプ」もかわいい☆

ベル、ポット夫人とチップ オーナメント Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ8.5×幅6.5×奥行き4.2cm

『美女と野獣』から、ディズニープリンセス「ベル」や「ポット夫人」と「チップ」のオーナメントが登場。

美しいドレス姿で腰掛ける「ベル」が再現されています。

手に持った一輪のバラ、たっぷりひだを寄せたドレス、青々と生い茂った植木など、作品らしいディテールにこだわって作られたオーナメントです。

「ベル」の隣には優しく微笑む「ポット夫人」と、かわいらしい「チップ」も!

オーロラ姫&フィリップ王子 オーナメント ピンク Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ9.6×幅7×奥行き5cm

『眠れる森の美女』から、ピンク色のドレスを身にまとった「オーロラ姫」と「フィリップ王子」のオーナメントがラインナップ。

ディズニープリンセス「オーロラ姫」と「フィリップ王子」の姿がディテールにこだわって再現されています。

見つめ合う二人、紋章をあしらったアーチ、緑の葉が生い茂る木々など、作品の世界がロマンティックな雰囲気いっぱいに表現。

台座に添えられたティアラモチーフとバラの花もポイントです。

マレフィセント&ディアブロ オーナメント Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ10.5×幅6.4×奥行き4.8cm

『眠れる森の美女』からは、ディズニーヴィランズ「マレフィセント」と「ディアブロ」のオーナメントも展開。

どこから見ても妖しい雰囲気に満ちたオーナメントです。

「マレフィセント」と手下の「ディアブロ」が見事に再現された、クールな魅力にあふれた一品。

「マレフィセント」が座る椅子など、細部にまでこだわりが光ります。

アリエル&フランダー オーナメント Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ8×幅5.7×奥行き5.7cm

大きな貝殻の椅子に腰かけるディズニープリンセス「アリエル」の姿を再現した『リトル・マーメイド』のオーナメント。

なびく髪や尾ひれ、

サンゴのような台座など、海の世界らしいディテールにこだわって作られています。

お花をくわえた「フランダー」も注目ポイントです。

ラプンツェル&パスカル オーナメント Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ10×幅6×奥行き5cm

『塔の上のラプンツェル』をイメージした、窓辺に腰掛けて絵を描くディズニープリンセス「ラプンツェル」と「パスカル」のオーナメント。

金色に輝く長い髪、編み上げデザインのドレス、手に持ったパレットや絵筆など、ディテールにこだわって作られています。

「パスカル」は、絵筆にしっぽを巻き付けた姿をデザイン。

こだわりのディテールが360度で楽しめるオーナメントです。

スカー オーナメント Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ9.2×幅6.7×奥行き7.8cm

『ライオン・キング』のディズニーヴィランズ「スカー」をデザインしたオーナメント。

作中のシーンをモチーフに、ディズニーヴィランズの「スカー」が見事に再現されています。

どこから見ても妖しい雰囲気に満ちた「スカー」の姿に思わず息をのんでしまいそう。

「スカー」のクールな魅力にあふれた一品です。

ロック、ショック、バレル オーナメント ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ8.5×幅9×奥行き4.7cm

『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』から「ロック」「ショック」「バレル」のオーナメントが登場。

作中シーンをモチーフに、バスタブに乗ったいたずら好きな3人組が再現されています。

バスタブのスプーキーな装飾もシーズンムードを盛り上げるのにぴったり。

ストラップは取り外すことができるので、ディスプレイとして飾ることも可能です。

ライトニング・マックィーン オーナメント ピストン・カップ カーズランド Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ8.4×幅7×奥行き4.7cm

ディズニー&ピクサー映画『カーズ』から、ピストン・カップのトロフィーをモチーフにした「ライトニング・マックィーン」のオーナメントがラインナップ。

重厚なカラーに仕上げられた、輝くピストン・カップのトロフィーです。

トップにはお茶目な表情の「ライトニング・マックィーン」が!

ピストン・カップで何度も優勝したレーシングカー「ライトニング・マックィーン」らしさが表現された、ファン必見のグッズです。

ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー オーナメント Disney Ornament

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ9.7×幅6×奥行き4.5cm

『トイ・ストーリー』の世界観が堪能できる、ポップなオーナメント。

靴下に入った「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」が再現されています。

もこもこの履き口やヒイラギ飾りが、シーズンムードを盛り上げること間違いなし!

「アンディ」の名前が入った足裏も注目ポイントです。

2024年のクリスマスを彩る、ディズニーやピクサーの世界観を再現したオーナメント。

ディズニーストアにて2024年10月1日より順次販売される「クリスマスオーナメント」の紹介でした☆

チェシャ猫が主役のファッションアイテムや雑貨!ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』コレクション チェシャ猫が主役のファッションアイテムや雑貨!ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』コレクション 続きを見る

ハロウィン・タウンの個性あふれる仲間たち!ディズニーストア『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』グッズ ハロウィン・タウンの個性あふれる仲間たち!ディズニーストア『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』グッズ 続きを見る

© Disney

© Disney/Pixar

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 魔法使いの弟子やプリンセス、ヴィランズなど豊富に展開!ディズニーストア「クリスマスオーナメント 2024」 appeared first on Dtimes.