ここにしかない「オレンジチーズバーガー」がおすすめ！ 名店出身の店主によるお酒も豊富なバーガーパブ（東京・淡路町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は淡路町駅近くにオープンした、名店出身の店主による「ブリティッシュパブ」と「ハンバーガー専門店」どちらの魅力も味わえる、お酒がすすむハンバーガーパブ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

THE GRABBER hamburger pub(東京・淡路町)

ベーコンチーズバーガー 写真:お店から

2024年8月、神田駅、小川町駅、新御茶ノ水駅、淡路町駅からそれぞれ徒歩2分というアクセスの良い場所に、名店出身の店主による英国式バーガーパブ「THE GRABBER hamburger pub」がオープンしました。店主の山本氏は「食べログ ハンバーガー 百名店」にも選出されている人形町の人気ハンバーガー店「ブラザーズ 人形町本店」で店長を務め、東陽町で人気を博している「Louis Hamburger Restaurant」のマネージャーとして実績を積んできました。今回独立し、トラディショナルな「ブリティッシュパブ」と「ハンバーガー専門店」の融合を目指した同店をオープン。UKスタイルのバーガーをベースにしつつ、オリジナルの味に仕上げた粗びきの食べ応えのあるパティが魅力のハンバーガーを提供します。

落ち着きのある店内 写真:お店から

英国のユニオンジャックを模した扉を開けると、店内は木の温もりを感じる落ち着いた空間。1階はカウンター席のみで、一人で食事がしやすい雰囲気です。店名の由来にもなっている店主愛用のベース「Gibson THE GRABBER」が飾られた2階は、テーブル席になっていて全24席。ゆったりとおいしいお酒と食事を楽しむことができ、各種宴会や貸切も可能です。

アボカドチーズバーガー 写真:お店から

自慢のハンバーガーは全26種類。定番の「ハンバーガー」1,540円や「チーズバーガー」1,760円などの他、「モッツァレラマッシュルームチーズバーガー」2,035円や「レモンチーズバーガー」2,035円など、同店ならではの個性的なハンバーガーがそろっています。大きく食べごたえのあるハンドチョップパティにやわらかなサニーレタスが絶妙な食感で、サックリと焼き上げたバンズが全体をバランス良くまとめています。

オレンジチーズバーガー 写真:お店から

中でもおすすめは「オレンジチーズバーガー」2,035円で、オレンジの輪切りを挟んだ見た目のインパクトもあるハンバーガー。オレンジの甘みや爽やかさがジューシーなパテの旨みを引き立てる驚きのおいしさです。

フィッシュ&チップス 写真:お店から

バーガーだけでなく、本場イギリスさながらの“パブおつまみ”も充実していて、お馴染みの「フィッシュ&チップス」1,540円や「ローストビーフ」1,540円、マッシュポテトとひき肉の「コテージパイ」1,100円などを用意。フィッシュ&チップスはギネスビールで衣を作る伝統的な製法で、他のメニューも全てお店で手作りしています。

アルコールも豊富 写真:お店から

おつまみやハンバーガーに合うアルコールは「ハートランド」825円や「ギネス」935円などのビールだけでなく、イギリスはもちろん日本のクラフトビールも豊富に取りそろえています。ウイスキーはスコッチ・アイリッシュ・バーボンなど、常時約10種類を用意。カクテルも約40種類と豊富なラインアップ。今後はクラフトビールやウイスキーも増やしていく予定だそうで、お酒好きな方も満足できますよ。

苺の果肉を贅沢に使用したソースとフレッシュレモンの「ストロベリーシェイク」 写真:お店から

シェイクは「ロンドンチーズケーキシェイク」990円や、「塩キャラメルシェイク」990円、「バターキャンディシェイク」990円など、個性的なメニューが16種類あり、アルコールシェイクも充実。フロートもあるので食事の後のデザートも、迷ってしまいそう。

ランチタイムはドリンクが220円でセットにできるのもうれしいですね。メニューが豊富で目移り必至の英国式バーガーパブ。ランチにティータイム、夜の飲み会など、さまざまなシーンで活躍しそうな新店です。

食べログレビュアーのコメント

パイナップルベーコンチーズバーガー+エッグ 出典:CAP10KZさん

『この日はオープンの初日の夜にお腹を空かせて行ったので

ビール(ハートランド)

バーガー(パイナップルベーコンチーズ+エッグ)

ハイボールを注文

ビール・ハイボールはおしゃれなサーバーから

※ハイボールは取り揃えるウイスキーが多数あるので

銘柄を指定してソーダ割にしてもらえれば好みのものが飲めますよ〜

メインとなるバーガーは

サンワローランのバンズ

グリルオニオン

ハンドチョップのパティ

サニーレタス

甘めのバター系のアクセント

タルタルソースがベースとなる構成

主張が強そうな組み合わせに見えますが全体がバランス良くまとめられてるのは流石の一言

いろいろトッピングしてもどれも合いそうな感じですねっ

付け合わされるフレンチフライも独特で今まで出ない形で食感も良く

揚げ具合・塩加減も絶妙

提供される料理のクオリティは試験的ながらもかなりグレードが高いです

パブ・カフェ業態の側面もありお酒一杯からの利用・シェイクのみのも出来るそうなので状況に応じた使い方ができ使い勝手が良さそう』(CAP10KZさん)

オレンジチーズバーガー サンセットソーダ 出典:かしお_kashioさん

『味のあるガレージ基地のような外観で、中も落ち着いたアメリカンヴィンテージなウッド朝の雰囲気でした。



11:30オープンで開店直前に行ったのですが、すでに3組程度待っている人がいました。



注文

オレンジチーズバーガー \2,035(税込)

オレンジの輪切りが挟まった珍しいバーガー。オレンジは甘さ、爽やかな酸味、皮のほろ苦さがパティやチーズ、バンズと相待って美味しかったです。



パティはステーキのように荒く(ハンドチョップかな?)かみごたえがありかなり肉肉しい。コショウの味も食欲をそそるアクセントに。チーズはとろけていて塩気と旨みがあり全体の味をまとめていた印象。

レタスは葉っぱの柔らかいところで他の具材を邪魔せず引き立たせていた。

バンズはバターの香りが豊かで口当たり軽くふわっふわ。



サンセットソーダ \550(税込)

青さが映える爽やかなソーダでした。ハンバーガーとよく合う。下に沈んでいるベリー?(紫色のなにか)を混ぜることで紫に変わるのも面白かったです』(かしお_kashioさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆THE GRABBER hamburger pub住所 : 東京都千代田区神田須田町1-12-6TEL : 050-5594-3150

文:佐藤明日香

The post ここにしかない「オレンジチーズバーガー」がおすすめ! 名店出身の店主によるお酒も豊富なバーガーパブ(東京・淡路町) first appeared on 食べログマガジン.