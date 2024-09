◆IS:SUE、初のカムバック決定

【モデルプレス=2024/09/27】LAPONE GIRLSに所属する4人組ガールズグループ・IS:SUE(イッシュ)が11月13日に2ndシングル『Welcome Strangers 〜2nd IS:SUE〜』とともに初のカムバックを果たす。新たなアーティスト写真も公開された。日本最大規模のオーディション番組となった『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』ファイナリストである4人で結成されたIS:SUE。9月27日でデビュー100日を迎えたIS:SUE初のカムバックとなる『Welcome Strangers 〜2nd IS:SUE〜』は、NEW HEROの誕生を思わせるデビューから更に磨きのかかったメンバーが、“ようこそ!変わり者たちの世界へ”という今作タイトルの意味に表れているとおり、マイノリティーの味⽅となるような、内⾯・外見問わず、⼈と変わっている⾃分に⾃信を持つこと、そして⾃分らしくあることについて表現。メンバーぞれぞれの好きなものを細部に投影したコンセプト⾐装を身に纏い、“異種”であることの強さ、美しさ、かっこよさを追究した新録曲を4曲収録している。(modelpress編集部)

◆「Welcome Strangers 〜2nd IS:SUE〜」情報

【初回限定盤A】CD+フォトブック(24P)<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚▲肇譟璽妊ングカード 1枚 (初回限定盤Aver.5種類から1枚ランダム封入)セルカトレーディングカード 1枚 (初回限定盤Aver.5種類から1枚ランダム封入)1. THE FLASH GIRL2. Breaking Thru the Line3. Tiny Step4. THE FLASH GIRL(Instrumental)【初回限定盤】CD+フォトブック(24P)<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚▲肇譟璽妊ングカード 1枚 (初回限定盤Bver.5種類から1枚ランダム封入)セルカトレーディングカード 1枚 (初回限定盤Bver.5種類から1枚ランダム封入)1. THE FLASH GIRL2. Breaking Thru the Line3. Butterfly4. Breaking Thru the Line(Instrumental)【通常盤】CD+歌詞ブック(8P)<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚▲札襯トレーディングカード 1枚(ドアップver.8種類から1枚ランダム封入)ロゴステッカーシート 1枚1. THE FLASH GIRL2. Breaking Thru the Line3. Tiny Step4. Butterfly【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】CD+リボン付きリリックカード<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚▲船Д風トレーディングカード 1枚(4種類から1枚ランダム封入)1. THE FLASH GIRL2. Breaking Thru the Line3. Butterfly4. Butterfly(Instrumental)【FC限定ソロジャケット盤】(全4種)CD+歌詞ブック(8P)<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚▲曠蹈哀薀狷りセルカトレーディングカード 1枚(ソロジャケットと同様のメンバーごとに3種類から1枚ランダム封入)1. THE FLASH GIRL2. Breaking Thru the Line3. Tiny Step4. Tiny Step(Instrumental)【Not Sponsored 記事】