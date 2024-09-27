IS:SUE¡¢½é¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯·èÄê ¿·¥¢¡¼¼Ì¤â¸ø³«¡ÚWelcome Strangers¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/27¡ÛLAPONE GIRLS¤Ë½êÂ°¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IS:SUE¡Ê¥¤¥Ã¥·¥å¡Ë¤¬11·î13Æü¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØWelcome Strangers ¡Á2nd IS:SUE¡Á¡Ù¤È¤È¤â¤Ë½é¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIS:SUE¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê
ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë4¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿IS:SUE¡£9·î27Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼100Æü¤ò·Þ¤¨¤¿IS:SUE½é¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡ØWelcome Strangers ¡Á2nd IS:SUE¡Á¡Ù¤Ï¡¢NEW HERO¤ÎÃÂÀ¸¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¹¹¤ËËá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¡È¤è¤¦¤³¤½¡ªÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡É¤È¤¤¤¦º£ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ£⽅¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Æâ⾯¡¦³°¸«Ìä¤ï¤º¡¢⼈¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë⾃Ê¬¤Ë⾃¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ⾃Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ½¸½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¾¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òºÙÉô¤ËÅê±Æ¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È⾐Áõ¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢¡È°Û¼ï¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¶¯¤µ¡¢Èþ¤·¤µ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤òÄÉµæ¤·¤¿¿·Ï¿¶Ê¤ò4¶Ê¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡Û
CD+¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê24P¡Ë
¡ã½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡±þÊçÃêÁª·ô ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë 1Ëç
¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.5¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.5¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
1. THE FLASH GIRL
2. Breaking Thru the Line
3. Tiny Step
4. THE FLASH GIRL¡ÊInstrumental¡Ë
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
CD+¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê24P¡Ë
¡ã½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡±þÊçÃêÁª·ô ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë 1Ëç
¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.5¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.5¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
1. THE FLASH GIRL
2. Breaking Thru the Line
3. Butterfly
4. Breaking Thru the Line¡ÊInstrumental¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
CD¡Ü²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¡Ê8P¡Ë
¡ã½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡±þÊçÃêÁª·ô ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë 1Ëç
¢¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê¥É¥¢¥Ã¥×ver.8¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È 1Ëç
1. THE FLASH GIRL
2. Breaking Thru the Line
3. Tiny Step
4. Butterfly
¡ÚUNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¡Û
CD¡Ü¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥ê¥ê¥Ã¥¯¥«¡¼¥É
¡ã½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡±þÊçÃêÁª·ô ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë 1Ëç
¢¥Á¥§¥É÷¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê4¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
1. THE FLASH GIRL
2. Breaking Thru the Line
3. Butterfly
4. Butterfly¡ÊInstrumental¡Ë
¡ÚFC¸ÂÄê¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¡Û¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
CD¡Ü²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¡Ê8P¡Ë
¡ã½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡±þÊçÃêÁª·ô ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë 1Ëç
¢¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë3¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
1. THE FLASH GIRL
2. Breaking Thru the Line
3. Tiny Step
4. Tiny Step¡ÊInstrumental¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIS:SUE¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê
¢¡IS:SUE¡¢½é¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯·èÄê
ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë4¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿IS:SUE¡£9·î27Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼100Æü¤ò·Þ¤¨¤¿IS:SUE½é¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡ØWelcome Strangers ¡Á2nd IS:SUE¡Á¡Ù¤Ï¡¢NEW HERO¤ÎÃÂÀ¸¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¹¹¤ËËá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¡È¤è¤¦¤³¤½¡ªÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡É¤È¤¤¤¦º£ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ£⽅¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Æâ⾯¡¦³°¸«Ìä¤ï¤º¡¢⼈¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë⾃Ê¬¤Ë⾃¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ⾃Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ½¸½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¾¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òºÙÉô¤ËÅê±Æ¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È⾐Áõ¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢¡È°Û¼ï¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¶¯¤µ¡¢Èþ¤·¤µ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤òÄÉµæ¤·¤¿¿·Ï¿¶Ê¤ò4¶Ê¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖWelcome Strangers ¡Á2nd IS:SUE¡Á¡×¾ðÊó
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡Û
CD+¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê24P¡Ë
¡ã½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡±þÊçÃêÁª·ô ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë 1Ëç
¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.5¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.5¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
1. THE FLASH GIRL
2. Breaking Thru the Line
3. Tiny Step
4. THE FLASH GIRL¡ÊInstrumental¡Ë
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
CD+¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê24P¡Ë
¡ã½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡±þÊçÃêÁª·ô ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë 1Ëç
¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.5¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.5¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
1. THE FLASH GIRL
2. Breaking Thru the Line
3. Butterfly
4. Breaking Thru the Line¡ÊInstrumental¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
CD¡Ü²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¡Ê8P¡Ë
¡ã½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡±þÊçÃêÁª·ô ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë 1Ëç
¢¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê¥É¥¢¥Ã¥×ver.8¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È 1Ëç
1. THE FLASH GIRL
2. Breaking Thru the Line
3. Tiny Step
4. Butterfly
¡ÚUNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¡Û
CD¡Ü¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥ê¥ê¥Ã¥¯¥«¡¼¥É
¡ã½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡±þÊçÃêÁª·ô ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë 1Ëç
¢¥Á¥§¥É÷¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê4¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
1. THE FLASH GIRL
2. Breaking Thru the Line
3. Butterfly
4. Butterfly¡ÊInstrumental¡Ë
¡ÚFC¸ÂÄê¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¡Û¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
CD¡Ü²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¡Ê8P¡Ë
¡ã½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡±þÊçÃêÁª·ô ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë 1Ëç
¢¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë3¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
1. THE FLASH GIRL
2. Breaking Thru the Line
3. Tiny Step
4. Tiny Step¡ÊInstrumental¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û