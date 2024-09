東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2024”期間中に「東京ディズニーランドホテル」の宿泊者限定で提供されるルームサービス「“ディズニー・クリスマス”ディナーコース ノエルブライト」を紹介します☆

東京ディズニーランドホテル/ルームサービス“ディズニー・クリスマス”ディナーコース ノエルブライト

© Disney

提供期間:2024年11月8日(金)〜2024年12月25日(水)

価格:17,000円

提供時間帯:17:00〜22:00

鶏白レバーとセロリアークのムース ブリオッシュトーストを添えてヒラメのマリネとタラバ蟹のサラダ カブとマスカルポーネのエスプーマとともに百合根のポタージュ コンソメロワイヤル金目鯛の鱗焼き 海老とムール貝のナージュ仕立て和牛ランプ肉のグリル 山椒風味のマディラソース トリュフ香るトピナンブールのエクラゼとポータベッラマッシュルームのコンフィ苺とクリームチーズのムース 白ブドウジュレとコンポートブレッドコーヒー または 紅茶

東京ディズニーランドホテルの宿泊者だけがいただくことのできるオリジナルのお料理「“ディズニー・クリスマス”ディナーコース ノエルブライト」

コースは全7品で、コーヒーまたは紅茶が付きます。

前菜の「ヒラメのマリネとタラバ蟹のサラダ カブとマスカルポーネのエスプーマとともに」はクリスマスリースのようなデコレーションが可愛く、エスプーマの軽くふんわりとした食感も楽しめます☆

また、メインは「和牛ランプ肉のグリル 山椒風味のマディラソース トリュフ香るトピナンブールのエクラゼとポータベッラマッシュルームのコンフィ」

厚くカットされた和牛ランプ肉のグリルを贅沢にいただけます!

そしてデザートプレートでは、「苺とクリームチーズのムース」と「白ブドウジュレとコンポート」の2種類のデザートが堪能でき、クリスマスのコスチュームを着て、ステッキを持っている「ミニーマウス」のモチーフも。

宿泊者だけが味わえる、特別感たっぷりな“ディズニー・クリスマス2024”のコースメニュー。

東京ディズニーランドホテルのルームサービスメニュー「“ディズニー・クリスマス”ディナーコース ノエルブライト」の紹介でした☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”まとめ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 宿泊者限定の特別なメニュー!東京ディズニーランドホテル/ルームサービス“ディズニー・クリスマス”ディナーコース ノエルブライト appeared first on Dtimes.