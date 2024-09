東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2024”の期間中に、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストラン「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供される“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/ベッラヴィスタ・ラウンジ“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2024年11月8日から12月25日までの期間、“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが登場☆

レストラン「ベッラヴィスタ・ラウンジ」でも、“ディズニー・クリスマス2024”をテーマにした「ランチコース」と「ディナーコース」、「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ディズニー・クリスマス”ランチコース

価格:6,700円

提供時間帯:ランチ

<2024年11月8日(金)〜12月19日(木)>

マグロのマリネ アオリイカとアンディーヴのインサラータ ライムヴィネグレット トリュフ風味リゾット 鴨 カルチョフィ真鯛とツブ貝のインパデッラ サフラン香るブロデット グリーンオリーヴ または 牛フィレ肉のビステッカ 百合根のピュレ 根菜とグレモラータレアチーズムース ストロベリーとミルクのジェラートコーヒー または 紅茶

<2024年12月20日(金)〜12月25日(水)>

マグロのマリネ アオリイカとアンディーヴのインサラータ ライムヴィネグレット トリュフ風味リゾット 鴨 カルチョフィ真鯛とツブ貝のインパデッラ サフラン香るブロデット グリーンオリーヴ または 牛フィレ肉のビステッカ 百合根のピュレ 根菜とグレモラータ または 和牛サーロインのビステッカ カリフラワーのエスプーマ 根菜とグレモラータ 茸ソース (別途2,200円)レアチーズムース ストロベリーとミルクのジェラートコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分といたします。

お肉料理からお魚料理まで楽しめる「“ディズニー・クリスマス”ランチコース」

イタリアをテーマにしたお料理の数々がコースでいただけます!

メインのお料理を「真鯛とツブ貝のインパデッラ サフラン香るブロデット グリーンオリーヴ」と「牛フィレ肉のビステッカ 百合根のピュレ 根菜とグレモラータ」の2種類から選べ、2024年12月20日からは別途追加料金で「和牛サーロインのビステッカ カリフラワーのエスプーマ 根菜とグレモラータ 茸ソース」も選択が可能になります。

デザートプレート「レアチーズムース ストロベリーとミルクのジェラート」には、クリスマスの妖精「リルリンリン」とキャンドルのデコレーションも☆

“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー スカーレット・クリスマス

価格:17,500円

提供時間帯:ディナー

アンティパスト・ナタリツィオ 浅利とレンコンのゼッポレ 真鱈のマンテカート カーヴォロネロのスープとシュリンプ 日向鶏のトマト煮込み ブリのマリネ 山葵風味のラヴィゴットソースリゾット サーモン ビーツ 赤ワイン金目鯛のインパデッラと鮑 牛蒡のヴェルッタータ タイムオイル和牛サーロインのビステッカと国産牛バラ肉のブラザート アンディーヴと生ハムのアッロースト または 鴨むね肉のアッロースト ペヴェラーダソース サツマイモのサルタート イチゴのサルサピスタチオのミルフィーユ ベルガモットとオリーヴのジェラートシェフこだわりのティラミスコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分といたします。

特別感たっぷりな「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー スカーレット・クリスマス」

前菜のプレートには、6種類のお料理が少しずつ上品に盛り付けられています◎

そして「リゾット サーモン ビーツ 赤ワイン」はクリスマスらしい彩りで、赤ワインの香りがアクセントに。

デザートプレートは2種類で、「ピスタチオのミルフィーユ ベルガモットとオリーヴのジェラート」には「リルリンリン」がちょこんと座っています!

“ディズニー・クリスマス”ディナーコース

価格:15,000円

提供時間帯:ディナー

アンティパスト・ナタリツィオ 浅利とレンコンのゼッポレ 真鱈のマンテカート カーヴォロネロのスープとシュリンプ 日向鶏のトマト煮込み ブリのマリネ 山葵風味のラヴィゴットソースタリオリーニ クラブミート 小松菜 カラスミ金目鯛のインパデッラと鮑 牛蒡のヴェルッタータ タイムオイル牛フィレ肉のビステッカと国産牛バラ肉のブラザート アンディーヴと生ハムのアッローストピスタチオのミルフィーユ ベルガモットとオリーヴのジェラートコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分といたします。

ディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”ディナーコース」

4種類のお料理に、デザートプレート、コーヒーまたは紅茶のコースです☆

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

ストロベリーシロップ、グレナデンシロップ、レモンジュース、りんごジュース、カルピス、ジンジャーエール、イチゴ、ホイップクリーム、ベルローズ、アラザン、セルフィーユ

ランチとディナーの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

レモンジュースにりんごジュース、カルピスにジンジャーエールと爽やかですっきりとした味わいが楽しめ、お料理との相性もバッチリ◎

それから甘くなめらかなホイップクリームや、アラザンが添えられたベルローズがトッピングされています。

エレガントな雰囲気がクリスマスにぴったりのドリンク。

クリスマスだけではなく、お誕生日のお祝い、記念日など特別な日のお食事にも。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/ベッラヴィスタ・ラウンジ“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

