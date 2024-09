【ルック】サンローランがアンソニー・ヴァカレロによる2025年夏ウィメンズコレクションを発表

サンローランほど、典型的な女性像と結びついているメゾンは他にないでしょう。

サンローランが表現する理想の女性像は、古典的なミューズが持つ魅惑的な完璧さよりも複雑です。

私がサンローラン・ウーマンである――かつてイヴ・サンローランが言ったように。

サンローラン・ウーマンは、ダークな欲望、また危険と快楽に溺れることを愛し、現代的なかたちで誇らしげに表現しています。

サンローラン(SAINT LAURENT)は、クリエイティブ・ディレクター アンソニー・ヴァカレロ(Anthony Vaccarello)による2025年夏ウィメンズコレクションを発表しました。Courtesy of SAINT LAURENTクリエイティブ・ディレクター アンソニー・ヴァカレロは、メゾン創設の日から掲げてきたことを発展させてきました。それは、サンローランの服は、それを身にまとう女性の自立したアティチュードから生み出されたものであるということです。その女性の中に共存する芸術的な洗練さと本能的な欲望という矛盾が、イヴ・サンローラン自身の人間性を反映しているのです。

Courtesy of SAINT LAURENTそのアティチュードを表現するために、コレクションの一部は、ブレザーの上に流れるようなスーツやジャケットを羽織るイヴ・サンローラン自身の着こなしを想起させます。また、スカートが主役のルックでは、イヴ・サンローランとは異なる一面が浮かび上がってきます。これらのアンサンブルは、メゾンの創設者であるイヴ・サンローランがこよなく愛した画家たちの作品によく見られるように、躍動感あふれているのです。Courtesy of SAINT LAURENT長年にわたり、サンローラン・ウーマンの多面的な魅力は、メゾンが永続的な関係を築いてきた特別なモデルたちによって見事に体現されてきました。多様な個性を持ち、フェミニンな発想を体現するモデルとして選ばれた彼女たちは、サンローランの世界観に欠かせない存在です。今宵、すべてのルックには、今日にいたるまでメゾンにとって重要な役割を果たした女性たちの名前が付けられています。Courtesy of SAINT LAURENTショー会場では、アンソニー・ヴァカレロによるサンローランのモニュメンタルな空間が広がります。歴史ある中庭に暗く長い空間が差し込まれ、楕円形のオキュラスが夜空に浮かびます。背の高い金色の縁取りがその空間を暖かな光で包み込み、特徴的な青い床がマラケシュにあるイヴ・サンローランの有名なガーデンを連想させます。Courtesy of SAINT LAURENTCourtesy of SAINT LAURENTCourtesy of SAINT LAURENTCourtesy of SAINT LAURENT#サンローラン#Saintlaurent#yslお問い合わせ:サンローラン クライアントサービスTEL 0120-95-2746https://www.ysl.com/ja-jp