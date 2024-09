M8コンペティションM xドライブに限定車

BMWはM8コンペティションM xドライブ現行モデルの日本市場における生産終了を記念した限定車「BMW M8コンペティションM xドライブ・クーペ・ザ・ファイナル・エディション 1 of 8」/「BMW M8コンペティションM xドライブ・カブリオレ・ザ・ファイナル・エディション 1 of 8」/「BMW M8コンペティションM xドライブ・グラン・クーペ・ザ・ファイナル・エディション 1 of 8」の注文受付を、10月8日午後11:59まで、注文受付専用ウェブサイト上限定にて実施すると発表した。

【画像】BMW M8の雄姿をみる 全105枚

日本国内において8台限定での導入(右ハンドル、AT仕様)となり、限定台数より注文数が上回った場合には、本年10月以降に当選者のみに通知し、納車は、2025年1月以降を予定するという。

限定台数およびボディ・カラーの内訳



BMW M8コンペティションM xドライブに8台の限定車発表。

クーペ:アルピン・ホワイトが2台、ブラック・サファイアが2台。

カブリオレ:アルピン・ホワイトが1台、ブラック・サファイアが1台。

グラン・クーペ:アルピン・ホワイトが1台、ブラック・サファイアが1台。

メーカー希望小売価格(税込)

クーペ:2748万8888円/カブリオレ:2798万8888円/グラン・クーペ:2718万8888円

BMW M8コンペティションM xドライブ現行モデルの日本市場における生産が、本年6月末をもって終了しており、今回発表の限定車は、その生産終了を記念した限定車であり、オプション装備品である、Mカーボン・ファイバー・トリム、カーボン・エクステリア・パッケージ、Mドライバーズ・パッケージ、バウワース&ウィルキンス・ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム、サンプロテクション・ガラス、ヒート・コンフォート・パッケージ、専用ホィールを標準装備とし、さらに、「The Final Edition - 1 of 8」と書かれたバッチがセンター・コンソールに貼られ、限定車であることを表現している。