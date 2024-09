【315~320話】9月27日 公開

コアミックスは、同社のコミック配信サービス「マンガほっと」にてマンガ「終末のワルキューレ」第315から第317話「鳶飛戻天」、第318から第320話「剣の頂き」の最速配信を9月27日にスタートした。なお、先読みには有料チケットが必要となる。

「終末のワルキューレ」は、神々による人類滅亡の決議に待ったをかけた戦乙女ワルキューレが、人類史上最強の英傑達を選出して神へ戦いを挑む異色のバトルアクションマンガ。

マンガほっとでの「終末のワルキューレ」最新話最速配信は毎月27日8時に配信予定となっている。

【最新話】

【終末のワルキューレ】

1,000年に一度開催される神々による人類存亡会議。地

上で横暴を極める人類に対し、神々は人類の滅亡を採択したかに見えたが……。

その決定を覆すべく選ばれたのは人類史上最強13人の戦士たち。

神々とのタイマン13番勝負に勝ち、人類を存続させることは出来るのか!?

