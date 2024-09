【八伏紗世グラビア「いいことありそう」】9月27日 公開

白泉社は9月27日、やぶさやちゃんこと八伏紗世さんのグラビア企画「いいことありそう」をヤングアニマルWebにて公開した。

ヤングアニマルWEBでの圧倒的人気にこたえて、やぶさやちゃんが再登場。高身長女子で唯一無二のスレンダースタイルを惜しげもなく披露している。

□ヤングアニマルWeb「いいことありそう」のページ

撮影/玉井美世子

