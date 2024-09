【「薫る花は凛と咲く」第14巻】10月8日 発売価格:550円

集英社は、10月8日に発売予定のマンガ「薫る花は凛と咲く」コミックス14巻の表紙を公開した。

最新刊となる14巻では、緊張気味の凛太郎と薫子を描いたイラストが使用されており、本編では凛太郎と薫子のクリスマスデートや初詣、凛太郎の誕生日エピソードなどが収録される。

