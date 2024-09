【東京ゲームショウ2024】会期 ビジネスデイ:9月26日・27日 10時~17時 一般公開日:9月28日 10時~17時 9月29日 9時30分~16時30分 会場:幕張メッセ 展示ホール1~11(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

THQ Nordic Japanは、9月26日より開催中のゲーム展示会「東京ゲームショウ2024(TGS2024)」にて、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam)用3Dアクションアドベンチャー「ディズニー エピックミッキー:Rebrushed」の展示を実施している。

会場内のTHQ Nordicブースは全体がテーマパークのような装飾が施されている。そのほか、「ディズニー エピックミッキー:Rebrushed」の主人公となるミッキーのフィギュアや、ゲームをモチーフとしたデザインのXboxコントローラーなど、様々な展示品をみることができる。

(C) Disney. (C) 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Developed by Purple Lamp GmbH, Austria, published by THQ Nordic GmbH, Austria. All rights reserved.