【東京ゲームショウ2024】会期 ビジネスデイ:9月26日・27日 10時~17時 一般公開日:9月28日 10時~17時 9月29日 9時30分~16時30分 会場:幕張メッセ 展示ホール1~11(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

HORIは、「東京ゲームショウ2024」の同社ブースにて「なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ」を展示している。

「ポケットモンスター」シリーズに登場するピカチュウの耳と色を模したなりきりヘッドセット。ピカチュウの特徴であるイエローカラーに長い耳の造形などが表現されているほか、側面には電気をイメージしたカミナリマークがあしらわれている。

(C)Pokémon.

(C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C) HORI CO., LTD.