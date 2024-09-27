¡Ö±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦20ÂåÃËÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï4·î11Æü¡Á6·î24Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷229¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö20ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö±£¤ì¤¿Ì¾ºî¡Ê±Ç²è¡¦¥É¥é¥ÞÅù¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦20ÂåÃËÀÇÐÍ¥¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤Î¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡Ù¡ØÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ËÂ³¤±¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃµ»¤Ï¶Ë¿¿¶õ¼ê¤À¤È¤¤¤¦²£ÉÍ¤µ¤ó¡£¡Ö2011Ç¯ Âè7²ó¹ñºÝÀÄ¾¯Ç¯¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ 13¡¦14ºÐÃË»Ò-55kg¤ÎÉô¡×¤ÇÍ¥¾¡¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Ï»Ò¶¡¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ä°¦¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¤Ï±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖËü¿Í¼õ¤±¤·¤Ë¤¯¤¤ºîÉÊ¤Ë¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¡¹Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ËÂô»³½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡ÖËÌÂ¼¾¢³¤¡×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢2017Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦²Ö³ÀÉðÆ»Ìò¤Ç½Ð±é¡£Æ±ºî¤ÎÂ³ÊÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤ËÊû¤°Ìô»Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡¼¶µ¾ì0¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDISH//¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Þ¤Ç¤Î30Ê¬¡Ù¤¬Èó¾ï¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤¿¤á¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤Î¡©¡ª¡Ù¤È¤Ê¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤ä¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤Ë¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§²£ÉÍÎ®À±
2°Ì¤Ï¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤Î¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡Ù¡ØÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ËÂ³¤±¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃµ»¤Ï¶Ë¿¿¶õ¼ê¤À¤È¤¤¤¦²£ÉÍ¤µ¤ó¡£¡Ö2011Ç¯ Âè7²ó¹ñºÝÀÄ¾¯Ç¯¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ 13¡¦14ºÐÃË»Ò-55kg¤ÎÉô¡×¤ÇÍ¥¾¡¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§ËÌÂ¼¾¢³¤
1°Ì¤Ï¡ÖËÌÂ¼¾¢³¤¡×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢2017Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦²Ö³ÀÉðÆ»Ìò¤Ç½Ð±é¡£Æ±ºî¤ÎÂ³ÊÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤ËÊû¤°Ìô»Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡¼¶µ¾ì0¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDISH//¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Þ¤Ç¤Î30Ê¬¡Ù¤¬Èó¾ï¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤¿¤á¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤Î¡©¡ª¡Ù¤È¤Ê¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤ä¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤Ë¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)