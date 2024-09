マ・ドンソク主演映画「犯罪都市 PUNISHMENT」花くまゆうさくコラボ漫画を公開！新大久保韓国横丁との企画も

マ・ドンソク主演の国家代表級メガヒットワンパンチアクションシリーズ最新作「犯罪都市 PUNISHMENT」が、本日(27日)より新宿ピカデリーほかで全国公開となった。今回、9月27日の公開をさらに盛り上げるべく、15秒で分かるシリーズ振り返り映像と、漫画家でイラストレーターの花くまゆうさくによるシリーズ振り返り漫画が到着。さらに新大久保韓国横丁とのタイアップ情報も解禁となった。

1

2

次へ

マ・ドンソクがシナリオの原案をはじめ、企画や制作、主演まで務め上げ、痛快なボクシングアクションとユーモアで熱い支持を獲得し続けている「犯罪都市」シリーズ。最新作では、新種合成麻薬事件から3年後、ヤクザも恐れる“怪物刑事”マ・ソクト(マ・ドンソク)が、残虐行為で職務を解かれた元傭兵ペク・チャンギ(キム・ムヨル)率いる“国際IT犯罪組織”検挙のため、拳ひとつで立ち向かうさまを描く。今作で最強の悪として登場するペク・チャンギ役にはキム・ムヨルが抜擢! マ・ドンソクの大ヒット作「悪人伝」(2019)では、刑事役とヤクザ役だったキム・ムヨルとマ・ドンソクが、今作では立場逆転のキャラクターを演じたことで、キャスト発表の際に大きな話題を呼んだ。そして「犯罪都市」過去全3作でアクション演出を務めた韓国アクションのベテラン、ホ・ミョンヘン監督がメガホンをとり、史上最も強烈なアクションシーンが目白押しのシリーズ最高傑作が誕生した。今年2月、第74回ベルリン国際映画祭へ公式招待され、韓国のシリーズ映画史上初となる国際映画祭への出品を果たした本作。ベルリン最大規模の会場1,600席は即完売! 笑いと驚きで溢れたワールドプレミア上映直後には、観客から絶賛の声が上がった。さらには「他に必要な言葉はない。この映画は完璧だ」(Variety)、「最も刺激的な娯楽アクション」(Screen Daily)と海外有数のメディアが賞賛を寄せるなど、シリーズ随一の国際的な評価を獲得した。4月、最高潮に期待が高まる中で韓国公開を迎えると、シリーズ史上最高のオープニング成績を記録。ついには累計韓国動員数4,000万人を突破! まさに国家代表級のメガヒットを記録している。ついに本日(27日)、全国公開を迎えたシリーズ最新作「犯罪都市 PUNISHMENT」。シリーズ累計韓国動員4,000万人を突破し、大ブームを巻き起こす「犯罪都市」シリーズを、主演マ・ドンソク演じる怪物刑事マ・ソクトの爽快なワンパンチシーンで解説する振り返り映像が解禁となった。マ・ソクトの拳から繰り出される強烈で爽快なワンパンチが魅力な本シリーズ。1作目「犯罪都市」ではチャイニーズ・マフィアを、2作目「犯罪都市 THE ROUNDUP」ではベトナムで暴れた韓国の凶悪犯を、3作目「犯罪都市 NO WAY OUT」では、汚職刑事と日本のヤクザを強烈パンチでノックアウトしてきた。そして最新作となる4作目「犯罪都市 PUNISHMENT」ではIT犯罪組織が怪物刑事の前に立ちはだかる……。元傭兵にして史上最強の敵ペク・チャンギにもワンパンチで挑むマ刑事。過去最悪の敵との死闘の結末が気になる予告映像が公開された。さらに、漫画家でイラストレーターの花くまゆうさくによる、「犯罪都市」振り返り漫画も到着。こちらはシリーズファンの花くまゆうさくが、「素手ゴロの強さが度を超えている」と称する「犯罪都市」最強の主人公・マ刑事の魅力を振り返りながら、最新作の見どころを紹介するものだ。漫画には「えらく魅力的!」と紹介されるシリーズ最強ヴィラン、ペク・チャンギや、シリーズのユーモアパートを牽引し、ファンからの人気も高いチャン・イスも登場。前作「犯罪都市 NO WAY OUT」では、残念ながら出番がなかったチャン・イスの暴れっぷりにも期待が膨らむ内容となっている。