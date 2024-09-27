人民元主導のドル買い 中国8月工業企業利益大幅減少、オフショア人民元は再び7.0元台に 人民元主導のドル買い 中国8月工業企業利益大幅減少、オフショア人民元は再び7.0元台に

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人民元主導のドル買い 中国8月工業企業利益大幅減少、オフショア人民元は再び7.0元台に



中国8月の工業企業利益が前年比-17.8%と前回の+4.1%からマイナスに転落、大幅減少となった。中国の景気減速が改めて意識され、オフショア人民元は対ドルで下げ幅を拡大。0.4%下げ、再び1ドル＝7.0元の大台に乗せている。上海株と香港株は上げ幅を縮小している。



人民元主導のドル買いが広がっている、豪ドルは対ドルで0.3%下落。リスク選好ムードやや後退し、円が買い戻されている。豪ドル円は100円台を割り込んでいる。ドル買い・円買いでドル円は小動き。



工業企業利益（8月）10:30

結果 0.5% 前回 3.6%（年初来・前年比）

結果 -17.8% 前回 4.1%（前年比）

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