現地時間26日、PlayStationの大ヒットゲームを実写ドラマ化した「THE LAST OF US」シーズン2の予告編(海外版)が、米 HBO 公式YouTubeチャンネルで公開された。

原作「The Last of Us」(ラスト・オブ・アス)は、謎の寄生菌によって崩壊した世界を舞台に、主人公・ジョエルが人類最後の希望となる少女・エリーと旅を続けるサバイバルアクション。実写ドラマでは、ジョエルを「マンダロリアン」のペドロ・パスカル。エリーを「ゲーム・オブ・スローンズ」のベラ・ラムジーが演じている。

シーズン2は原作ゲームの続編「The Last Of Us Part II」に基づき、シーズン1から5年経った世界を描く。HBOが発表したあらすじによると、ジョエルとエリーは過去と向き合うことになり、前作よりも危険で予測不能な世界が待ち受けているという。

予告編は、米ロックバンド「パール・ジャム」の楽曲「Future Days」に合わせて、ジョエルとエリーに迫る新たな脅威を映し出す。映像内では、原作「The Last Of Us Part II」の物語における重要キャラクター・アビー(ケイトリン・デヴァー)や、エリーの友人・ジェシー(ヤング・マジノ)、ゲーム版と同じくジェフリー・ライトが演じるアイザックといった新キャラクターの姿も確認できる。

「THE LAST OF US」シーズン2は、2025年にHBOおよび動画配信サービス「Max」で全米放送・配信予定。日本では、U-NEXTでシーズン1が配信されている。(編集部・倉本拓弥)