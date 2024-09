レゴランド(R)にて「ブリック・クリスマス」を2024年も開催。

開業以来初めてのイルミネーションが催され、レゴランド(R)が光る宝石箱のように彩られます!

また、世界最大級のツリーが登場し、スペシャルショーや謎解きアクティビティなど盛り沢山な内容です☆

レゴランド(R)「ブリック・クリスマス2024」

開催期間:2024年11月22日(金)〜12月25日(水)

開催時間:10時〜17時(土・日・祝・12月25日は18時)

料金:無料(パーク入場料金は別途)

対象年齢:全年齢(6歳未満のお子さんは付き添いが必要です)

会場:イベントエリア、イベントエリア他

日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R)・ジャパン・リゾートが「ブリック・ クリスマス」を期間限定で開催。

2024年のクリスマスは、開業以来初のイルミネーションをはじめ、イベントエリア「クリスマスビレッジ」を中心にさまざまな企画が盛り込まれています☆

「クリスマスビレッジ」では、約6万個のレゴ(R)ブロックでできた巨大リースや、クリスマス装飾が登場。

2023年も好評だった謎解きアクティビティ「ハッピー・ホリデー・ハント2024」に、世界のレゴランド(R)パークがある各国の名物グルメもイベントエリアに集まります。

ステージでは、サンタさんとエルフ、レゴランド(R)のキャラクターたちによる、クリスマス期間限定のスペシャルショーを開催。

また、毎年恒例の約61万個のレゴ(R)ブロックを使ったクリスマスツリーや、エントランスの巨大クリスマスリースもライトアップして幻想的な雰囲気を演出します!

さらに、クリスマスをモチーフにした見た目も可愛らしいケーキやホットスイーツなど、心も身体も温まるメニューで楽しいひとときを過ごせるクリスマスイベントです☆

イルミネーション

開催日時:イベント期間中 終日

会場:レゴ(R)・シティエリア

レゴランド(R)開業以来初となる、イルミネーション。

ポイントは、レゴ(R)・シティエリアのメインストリートに置かれた、6か所の「ねがいの石」です。

この石に触れると、周囲の樹木に飾られたイルミネーションが連動して鮮やかに光り、街並みがまるで輝く宝石箱のような空間に☆

家族で過ごす、クリスマスの楽しいひと時を演出します。

スペシャルショー「リズミカル・クリスマス・マジック」

開催日時:イベント期間中 毎日13:30〜(予定)

対象:全年齢(未就学児は保護者の付き添い推奨)

サンタさんとエルフ、レゴランド(R)の人気キャラクターたちによる、クリスマス限定のゲスト参加型スペシャルショーを開催。

クリスマス限定の楽しい音楽に合わせて、一緒に歌ったり踊ったり、演奏したりを楽しめます!

レゴランド(R)の仲間たちと一緒に、親子でクリスマスを楽しめるショーです。

クリスマス限定ミニフィギュア・トレード

期間中ミニフィギュア・トレードに、クリスマスにちなんだかわいいらしいパーツを付けた 特別なミニフィギュアが登場。

イベントエリアにいるレゴレナに「ミニフィギュアを交換しよう!」と、勇気を出して声をかけることで、限定ミニフィギュアと交換できます☆

謎解きアクティビティ「ハッピー・ホリデー・ハント2024」

会場:イベント会場、パーク内各所

対象:全年齢(未就学児は保護者の付き添い推奨)

※謎解き用紙は入場時にエントランスにて配布

大人気の謎解きアクティビティが、クリスマスバージョンの「ハッピー・ホリデー・ハント2024」として登場。

サンタさんが誰かに届けようとして落とした、3つの大切なものを集めて送り届ける謎解きアクティビティです。

パーク内に散りばめられた謎を解き、「大切なもの」を集めてサンタさんに渡すと、クリスマスカード(期間中2種)がもらえます☆

レゴ(R) デュプロ(R) ブロックのクリスマスツリー

会場:エントランス(イベント期間中 終日点灯)

約61万個のレゴ(R)ブロック、デュプロ(R)ブロックを使用した高さ10メートル、幅4メートルのカラフルで華やかな世界最大級のクリスマスツリーを設置。

ツリーの前では、レゴ(R)ブロック製の実物大トナカイが引くソリに乗って、人気キャラクターたちと一緒に記念撮影が可能です。

また、夕方からは幻想的な、イルミネーションが楽しめます!

クリスマスフォトスポット「レゴ(R) デュプロ(R) クリスマスリース」&「エルフ」

会場:イベント会場

イベント会場「クリスマスビレッジ」には、約6万個のレゴ(R)ブロックやデュプロ(R)ブロックでできたクリスマスリースが登場。

高さ×幅 約3メートルのクリスマスリースが、ホリデーシーズンを盛り上げます!

また、クリスマスならではの人気フォトスポットも設置。

高さ 約100センチのエルフに、サンタやトナカイも勢揃いするフォトスポットで、思い出の1枚を撮影できます☆

クリスマス仕様「ミニランド」&巨大クリスマスリース

会場:ミニランド、エントランス(イベント期間中 終日点灯)

1,000万個以上のレゴ(R)ブロックで日本の名所を表現した「ミニランド」も、クリスマス仕様にデコレーション。

各地にクリスマスらしいシーンが広がり、この時期ならではのプレゼントをたくさん乗せて走行するクリスマストレインも人気です。

さらに、エントランスの巨大クリスマスリースではイルミネーションにより、日中と夜間で違った雰囲気を楽しめます!

クリスマス限定スイーツ&フード

見た目も可愛らしいクリスマスケーキやスイーツ、冬にぴったりのホットメニューなど、さまざまな限定スイーツとフードが登場。

家族みんなでワイワイ楽しめるフードメニューから、親子で楽しめる本格コースメニューまで、特別なクリスマスの時間を美味しく彩る限定メニューと新メニューが約30種類楽しめます。

世界8グルメが集結する「世界のグルメスタンド」

世界のレゴランド(R) パークがある8カ国(デンマーク・ ドイツ・イギリス・アメリカ・ドバイ・マレーシア・韓国・日本)のメニューを集めたキッチンカーが2024年も集結。

クリスマスにかかせないスイーツや、冬にぴったりのあったかメニューなど、世界の食体験を楽しめるスポットです!

また、3メニューをセット購入(2,000円)すると、「限定ファクトリーブロック」がもらえます☆

デンマーク:デニッシュロール&エイブルスキーバー

価格:800円

デンマークのメニューには「デニッシュロール&エイブルスキーバー」が登場。

シナモンの効いたデニッシュロールと、デンマーク風パンケーキが一緒に盛りつけてあります。

ドイツ:バタープレッツェル

価格:800円

ドイツからは、定番のプレッツェルを使ったメニューがラインナップ。

風味豊かなバターを練りこみ、焼き上げた一品です。

イギリス:シェパーズパイ

価格:800円

「シェパーズパイ」は、イギリスの伝統料理。

マッシュポテトと、濃厚チーズミートソースがたっぷり入っています☆

アメリカ:ジャンバラヤ

価格:800円

アメリカのメニューには、アメリカ南部でお馴染みのジャンバラヤが登場。

スパイシーな旨味とソーセージが、食欲を引き立てます。

※プリマハムの香薫ウインナーを使用

ドバイ:ファラフェル

価格:800円

「ファラフェル」は、ひよこ豆を使ったカレー風味のコロッケ。

UAEで広く親しまれているメニューです!

マレーシア:ラクサ(マレーシア風海老だしつけ麺)

価格:800円

マレーシアからは屋台風ラーメン「ラクサ」が登場。

鶏ガラをベースに、エビの旨味とクリーミーなココナッツがマッチした味わいです。

韓国:プルコギサンド

価格:800円

韓国のメニューから、ホットドッグ風に仕上げた「プルコギサンド」が登場。

甘辛ダレのプルコギがバンズに挟んであります☆

日本:とり天カレーきしめん

価格:800円

日本からは、2023年冬も大人気だった名古屋名物きしめんのアレンジメニューを販売。

ジューシーなとり天と、熱々スープは寒い季節にぴったりのメニューです!

ドイツ:ホットワイン/キッズホットワイン

価格:ホットワイン 550円、キッズホットワイン 450円

クリスマスにもぴったりなホットワインは、ノンアルコールな「キッズホットワイン」も提供されます。

「キッズホットワイン」は、ベリー風味のノンアルコールワインで、親子一緒に楽しめるのも嬉しい☆

クリスマススイーツ&ドリンク

8カ国のフードメニューやホットワインのほかにも、クリスマスらしいスイーツやドリンクメニューが登場。

見た目も楽しいメニューを一部、紹介していきます。

ミニ・ブッシュ・ド・ノエル

価格:650円

冬の定番、ブッシュ・ド・ノエルをミニサイズで楽しめるスイーツメニュー。

アクセントに、ココアクランチがトッピングされています!

スフレフロマージュ

価格:650円

ふわふわな生地がたまらない「スフレフロマージュ」

ベリーと一緒に味わえるスイーツです☆

カップショートケーキ

価格:650円

クリスマスバージョンに仕上げたカップショートケーキ。

カップショートケーキに抹茶のマカロンをトッピングし、クリスマスらしく仕上げています。

シュークリームカップ

価格:700円

カスタードクリームが入ったプチシュークリームを使った、シュークリームカップ。

いちごソースとホイップを加えた、クリスマスらしい装いのカップデザートです。

ジンジャーマンラテ

価格:700円

「ジンジャーマンラテ」は、毎年大人気のホットドリンク。

ジンジャー(生姜)が身体を温めてくれるので、寒い季節にぴったりなドリンクです☆

※コスタコーヒー(コカ・コーラ)のホットカフェラテを使用

クリスマスディナー

クリスマススペシャルコース(大人用)

提供日時:2024年12月20日(金)〜 25日(水)17時〜21時

予約:2024年11月20日(水)10時〜 公式サイトより予約受付

料金:クリスマスコース(大人)10,000円、クリスマスキッズコース(小学生以下のお子さま)3,000円

会場:レゴランド(R)・ジャパン・ホテル

レゴランド(R)・ジャパン・ホテルでは、クリスマスの特別な夜を彩るディナーコースを親子それぞれで提供。

クリスマススペシャルキッズコース(子供用)

大人はシャンパン1杯付き、キッズ用(小学生以下)はお子さまが喜ぶ楽しいメニューが詰まったコースです。

イメージ(キッズ用2023年クリスマスプレゼント ブロック・キーチェーン)

また、クリスマスキッズコースには、クリスマスプレゼントも付いています!

クリスマスメニュー&冬の新メニュー

コース料理のほかにも、クリスマスや冬に食べたいメニューが登場。

チキンやレゴポテトを使ったメニューを一部、紹介します。

骨付きチキン煮込み

価格:2,800円

「骨付きチキン煮込み」は「ナイト・テーブル・レストラン」の冬の定番メニュー。

じっくり煮込んだ骨付きチキンは、寒い季節におすすめです☆

ローストチキン&スモークチーズサンド

価格:800円

ローストチキンとスモークチーズを、バジルマヨソースで仕上げたサンドウィッチ。

手軽に食べられて、ボリューム感あるメニューに仕上げられています!

※プリマハムのローストチキンを使用

マッケンチーズレゴポテト/明太クリームレゴポテト

価格:各900円

レゴポテトに「マッケンチーズソース」と「明太クリームソース」をトッピング。

グルメなレゴポテトも新登場します!

ギフトセンターがオープン

対象店舗:ビッグ・ショップ 他

特典引換店舗:コーナー・ショップ

特典:対象商品を含む指定金額以上の購入で、通常販売をしていない非売品のグッズをプレゼント

期間中、レゴランド(R)からのクリスマスプレゼントももらえる、ギフトセンターがオープン。

一定金額の商品を購入すると、購入金額別(レゴ(R)ボックスセットを含む)のプレゼントがもらえます☆

また、レゴランド(R)のクリスマスにぴったりのグッズも見逃せない存在です!

レゴ(R)サンタハット

価格:大人用 2,000円、子供用 1,800円

レゴランド(R)のクリスマスを暖かく過ごすのに欠かせない「レゴ(R)サンタハット」

恒例のクリスマスグッズは、大人用・子供用の2サイズが用意されているので、親子で身につけられます。

オーリーセーター

価格:大人用 6,500円、子供用 6,000円

レゴランド(R)オリジナルの「オーリーセーター」を新たに発売。

お土産として購入するもよし、園内で着るもよしなオリジナルグッズです!

バブルカメラ/バブルワンド

価格:バブルカメラ 3,500円、バブルワンド 2,800円

ライトアップされたパークの散策時に使いたい「バブルカメラ」と「バブルワンド」

セットで身につければ、レゴランド(R)の「ブリック・クリスマス2024」をさらに楽しめそうです☆

開業初のイルミネーションに、スペシャルショーや謎解きアクティビティ、限定フードもたっぷり。

レゴランド(R)の「ブリック・クリスマス2024」は、2024年11月22日から12月25日まで開催です!

