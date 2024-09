ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、2人で並んで座ることもできる、ディズニーデザイン「3WAYでくつろげる!クッション付きふかふかビッグ座椅子」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「3WAYでくつろげる!クッション付きふかふかビッグ座椅子」アナと雪の女王

© Disney

価格:35,900円(税込)

※別途、2,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

サイズ:幅90、奥行100〜150、高さ30〜80(座面高さ10)cm

主材:【側地】ポリエステル、【芯材】スチールパイプ、【中身】ウレタンフォーム・チップウレタンフォーム・粉砕ウレタンチップ・ポリエステルわた

14段階リクライニング式(フラット時含む)

付属品:クッション2個

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』をイメージしたデザインのビッグ座椅子。

うずもれるような座り心地で、背もたれの角度とクッションの位置を調整して、好きなポジションでくつろぐことができます!

© Disney

座椅子として座るのはもちろん、広げて寝たり、2人掛けソファーにしたりと使い方も様々◎

どの使い方も包まれるような心地よさです。

© Disney

2個のクッションがセットになっています。

クッションには「アナ」と「エルサ」、「オラフ」の刺繍入り☆

温かみのあるタッチで表現され、かわいさ満点です。

© Disney

本体には雪の結晶をモチーフにした刺繍が施されています。

© Disney

本体の肌に触れる部分はボア素材でふわふわあたたか!

ほっこりとした優しい色合いなのもポイントです。

© Disney

背もたれは14段階リクライニング。

お昼寝するならフルフラットがオススメ、ゲームや読書には背もたれリクライニング&クッションを膝の上と肩まわりに置くのがオススメです◎

あまりの座り心地の良さに、一度座ったら抜け出せなくなりそう!

2人で並んで座ることもできる、ディズニーデザイン「3WAYでくつろげる!クッション付きふかふかビッグ座椅子」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『アナと雪の女王』デザイン!ベルメゾン ディズニー「3WAYでくつろげる!クッション付きふかふかビッグ座椅子」 appeared first on Dtimes.