ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2024年9月20日より順次投入される「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “マイルス・モラレス” 」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “マイルス・モラレス” 」

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約12×11cm

種類:全1種(マイルス・モラレス)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

キャラクターが最も輝く瞬間を切り取った躍動感あふれるフィギュアコレクション”ACT/CUT”から、「マイルス・モラレス」が登場!

「MARVEL」コミックの世界から飛び出してきたような躍動感のあるフィギュアです。

エフェクトのクリアパーツと、スパイダーウェブパーツも付属する豪華仕様となっています!

軽やかな身のこなしの「マイルス・モラレス」から、緊迫感のある雰囲気が伝わってきます。

背後から見てもかっこいい「マイルス・モラレス」

正面から見ると、マスク越しにも感じられる鬼気迫る雰囲気に圧倒されます。

スリムな体にムダなくついた筋肉、スーツの質感なども丁寧に立体化。

「マイルス・モラレス」が活躍する瞬間を切り取ったフィギュアは、どの角度から見ても絵になります!

「マイルス・モラレス」の躍動感あふれるかっこいいフィギュア。

セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “マイルス・モラレス” 」は、全国のゲームセンターなどにて、2024年9月20日より順次投入予定です。

