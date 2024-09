TOMORROW X TOGETHER、東京ドーム公演の模様をTBSチャンネル1にて9月29日にTV初独占放送！

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、デビュー5周年を迎え、“K-POPアーティスト史上最速4大ドームツアー”という新たな記録を打ち立てたグローバルグループTOMORROW X TOGETHERが、2024年7月11日(木)に行った初の東京ドーム公演「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:PROMISE> IN JAPAN」をテレビ初独占放送する。

2019年3月のデビュー以来、5年4ヶ月を経て、ついに目標であった東京ドームの舞台に立ったTOMORROW X TOGETHER。彼らがそこで目にした景色とはどのようなものだったのか。「僕たちが共に過ごす明日を約束し、共に未来と希望に向かって進む」というメッセージを掲げ、東京、大阪、愛知、福岡の4都市8公演で最大規模の観客動員数を記録した「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:PROMISE> IN JAPAN」。その中でも開幕公演となった東京ドームは、メンバーとファンたちが夢を分かち合った約束の場所であり、この大きなステージで、5人の“ONE DREAM”が叶った瞬間、ここから新たな時代へ突き進むというまさにエポックメイキングなライブとも言える。ボムギュが足の負傷というアクシデントに見舞われ、治療中ながらも5人全員で立ちたかった約束の夢舞台。メンバー全員で支え合いながら全身全霊を尽くす生き様が、観る者の心を震わせる歴代級のステージとなった。米国メインアルバムチャート「ビルボード200」で3位を記録し、7週間順位圏に留まるという驚異的な成果を達成した6thミニアルバム「minisode 3:TOMORROW」のタイトル曲「Deja Vu」の日本語バージョン「Deja Vu [Japanese Ver.]」で幕を開けると、メンバーのエモーショナルな歌声とファンの完璧な掛け声が共鳴し、彼らのライブでしか味わえない一体感が早くも誕生する。韓国の伝統要素を取り入れた「Sugar Rush Ride」では、美しい韓服姿を披露し、華やかな扇子(プチェ)を使った壮大なダンスアレンジで観客を圧倒。ロックサウンドにフォーカスしたステージも見逃せない。スケール感のあるバンドサウンドにアレンジされた「PUMA」や「Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]」では、パワフルな歌声とアグレッシブなパフォーマンスを畳みかけ、ヘヴィロックナンバー「Growing Pain」では、楽器を叩き壊すパフォーマンスやヒュニンカイによるギタープレイに大歓声が沸き起こった。真心のこもった日本語でのトークや心温まるサプライズ演出も話題に。足のケガでパフォーマンスを制限しているボムギュをリーダーのスビンが背負い、ヨンジュン、テヒョン、ヒュニンカイと共に5人全員がトロッコに乗り込み、ファンの近くまで会いに行く。ストレートな歌詞が心に響く「きっとずっと(Kitto Zutto)」をフルサイズ披露しながら、時折身を乗り出し、より一層のキュートな笑顔で目の前にいる観客一人ひとりと気持ちを交わしていく真摯な姿勢に、多くのファンから愛される理由が垣間見えた。彼らにしか表現できない繊細なストーリーテリングや、卓越した歌唱力と圧倒的パフォーマンスでファンを魅了し続けるTOMORROW X TOGETHER。予期せぬアクシデントに見舞われながらも困難を乗り越え、ファンと共に夢を叶えた東京ドームのステージ! その感動の瞬間をTBSチャンネルの放送を通し、心に刻んでみてはいかがだろうか。

■放送概要

「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:PROMISE> IN JAPAN 東京ドーム」

【放送チャンネル】

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」



【放送日時】

2024年9月29日(日)午後9:00〜午後11:30(テレビ初独占放送)

※初回放送のみスカパー!番組配信でも視聴可能

※収録:2024年7月11日(木)東京ドーム



