PlayStationの30周年記念モデルとして発表された「 PlayStation 30周年アニバーサリーコレクション 」が、さっそくeBayなどのインターネットオークションサイトで転売されていることが明らかになりました。中には100万円超で転売されているものもあります。Ebay Is Already Filled With PS5 Pro Consoles Priced At $3,000+https://kotaku.com/ebay-ps5-pro-anniversary-bundle-sold-out-scalpers-price-1851658553

PlayStation Pro 30th Bundle is $999.99 confirmed pic.twitter.com/uRlmrR8jpe— Wario64 (@Wario64) September 26, 2024

現地時間の2024年9月26日、アメリカで「PlayStation 30周年アニバーサリーコレクション」の予約注文がスタートしました。「PlayStation 30周年アニバーサリーコレクション」は予約開始からわずか数分で完売し、その後、インターネットオークションサイトのeBayで本来の販売価格の2倍以上の価格で同商品を出品する転売屋が続出しています。「PlayStation 30周年アニバーサリーコレクション」の中で特に人気が高いのが、限定仕様のPS5 Pro(2TB SSD搭載およびWi-Fi 7対応)、限定仕様のDualSense ワイヤレスコントローラー、DualSense Edge ワイヤレスコントローラー、DualSense充電スタンド、ディスクドライブ用本体カバー(ディスクドライブは別売り)、限定仕様の縦置きスタンドが同梱された「PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」です。日本では「PlayStation 30周年アニバーサリーコレクション」のうち、「PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」を除く商品が2024年9月30日10時から日本国内のPlayStation取扱店およびECサイトで順次予約の受付を開始予定となっており、「PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」はPlayStation公式サイト上からソニーアカウントを連携させたユーザーのみ予約の応募が可能となります。なお、ひと足先に予約が開始されたアメリカでは「PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」が999.99ドル(約14万5000円)で販売されました。参考までに、PS5 Proの販売価格は税込11万9980円(アメリカでは700ドル)です。インターネットオークションサイトのeBay上ではさっそくこの「PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」を転売するユーザーが続出しています。転売価格もかなり高額で、100万円超で転売するユーザーも多数見受けられました。なお、通常版のPS5 Proを販売価格以上の値段で転売しようとしているユーザーもいるものの、PlayStation Storeから定価で予約注文できるため「転売価格のものをeBayで購入しないように」と海外ゲームメディアのKotakuは注意喚起しています。日本では9月30日から予約開始となる「PlayStation 30周年アニバーサリーコレクション」ですが、日本でも転売が横行することが予想できるため、30周年記念モデルが気になる人にはなるべく早く予約することをオススメします。