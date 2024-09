有楽町の劇場“I‘M A SHOW”のクリエイティブディレクター箭内道彦が、スペシャルなゲストアーティストを迎えて贈るトーク&ライブイベントが<うたいびと、であいびと。>だ。2023年のスタート以降、第一夜は日食なつこ、第二夜は大木伸夫(ACIDMAN)を迎えて開催してきたが、その第三夜が10月22日、<うたいびと、であいびと。第三夜 BRAHMAN TOSHI-LOWの霹靂>として実施されることが発表となった。

■<六梵全書 Six full albums of all songs>



2024年11月4日(月/祝) 神奈川・横浜BUNTAI