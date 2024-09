IVE、8月のソウル公演を収めたコンサート映画「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」が上映決定！

IVEのアンコールコンサートをスクリーンで見られる。

【写真】誰もが憧れる…ウォニョンの異次元ボディ&美貌

IVE初のアンコールコンサートを盛り込んだコンサート映画「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」が韓国で10月に公開される。

「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」は、去る8月10・11日の2日間、ソウル・KSPO DOMEで開かれた「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'」のアンコール公演のスケールと熱気をスクリーンで体感できる映画だ。

(写真=STARSHIPエンターテインメント)

新人賞を与えたデビュー曲『ELEVEN』から、『LOVE DIVE』『After LIKE』『I AM』『HEYA』など、メガヒット曲で韓国国内外のファンを獲得してきたIVE。「I HAVE=IVE」というチーム名のように、主体的で堂々とした魅力で初のワールドツアーを盛況に導いた完璧な舞台を公開する予定だ。

「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」ティーザーポスターには、メンバー6人のシルエットだけが写っており、視線を奪われる。コンサートを象徴的に表現した大きなステージ上に立っているメンバーたちの姿から、強烈なオーラが放たれ目を引くなか、多彩な構成とパフォーマンスが盛り込まれたコンサート映画に対する好奇心が刺激された。

IVEは2021年12月のデビュー以降、独自のコンセプトで自分たちだけの音楽を構築し、デビュー1年余りで年間チャート1位を記録。各種授賞式で新人賞と本賞、大賞を同時に獲得する偉業を成し遂げた。

デビュー3年目に突入したIVEは、「Z世代のアイコン」というタイトルに相応しい活躍を見せた。

初のワールドツアー開催期間中にアメリカの「Lollapalooza Chicago」、日本の「SUMMER SONIC 2024」など大型フェスティバルの舞台に上がり、「フェスティバル強者」という修飾語を得た。

なお、IVEのコンサート実況映画「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」上演に先立ち、映画をより一層楽しめるよう10月1〜6日まで、ロッテワールドモール1階のアトリウム広場でポップアップストアを開催する。